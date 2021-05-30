«إعلام النواب» توافق على موازنة مكتبة مصر العامة

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين خلال اجتماعها الأحد، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022 وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة – قطاع الإنتاج الثقافي- المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي– للمسرح).

ووافقت اللجنة علي موازنة مكتبة مصر العامة الرئيسية، وأوصت بقيام وزارة المالية بتعزيز الباب الرابع في موازنة صندوق مكتبات مصر العامة –وكذلك تعزيز الباب السادس بتوفير الاعتمادات المالية بمبلغ 50 مليون جنيه، لتغطية استكمال إنشاء مكتبة مصر العامة بقنا وإنشاء مكتبات جديدة. كما وافقت اللجنة علي مشروع موازنة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأوصت اللجنة وزارة المالية بتوفير تعزيزات مالية وفقا لمقترح الجهاز علي الأبواب الأول والثاني والرابع والخامس.

كما أوصت اللجنة وزارة التخطيط بمراعاة توفير تعزيزات مالية للباب السادس لتنفيذ مقترح مشروع تحسين الصورة البصرية في المدن المصرية، وضرورة قيام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتقديم مقترح بتعديل تشريعي يضمن الحفاظ علي الثروة العقارية خاصة المباني ذات الطراز المتميز.

وانتهت اللجنة، أيضا، إلي توصية بتخصيص مكاتب لجهاز التنسيق الحضاري داخل المكاتب الثقافية في المحافظات، مع الاستجابة لمطلب الجهاز بتوفير مقر له داخل القاهرة. وشددت اللجنة علي التوصية بضرورة إشراك الرأي العام في مشروعات التنسيق الحضاري عن طريق المسابقات العامة.

ووافقت اللجنة علي موازنة المركز القومي للترجمة، وأوصت بالتزام المركز بالاهتمام بمنافذ البيع التابعة له، واهتمام المركز كمقصد أول له بترجمة الإتتاج الأدبي والعلمي المصري بما يدعم القوة الناعمة المصرية، وقيام المركز بإعادة النظر في السياسة التسويقية الحالية بما يضمن زيادة الإيرادات علي النحو المأمول.

كما وافقت لجنة الثقافة والإعلام علي موازنة قطاع الإنتاج الثقافي- وأوصت بقيام القطاع بموافاة وزارة التخطيط بتحديد العمليات الفرعية التي تندرج تحت المشروعات الرئيسية (بالباب السادس) والمدة الزمنية للانتهاء منها حتي تتمكن وزارة التخطيط من توفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

كما توصي اللجنة بقيام وزارة الآثار بضرورة التعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي لتطوير مبني مكتبة القاهرة بالزمالك باعتبارها أثر. ووجهت اللجنة الشكر لقطاع الانتاج الثقافي علي ما قدمه للفن المصري وللجمهور. كما وافقت اللجنة، علي موازنة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ووافقت علي موازنة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مع التوصية بالتزامه بوضع خطة تسويقية إعلامية للعروض الفنية، بالاتفاق مع القنوات الإعلامية وخاصة قنوات الدولة، والتنسيق مع قطاع الإنتاج الثقافي لإقامة عروض بالمحافظات، وشددت علي ضمان قيام البيت الفني باستحداث برامج للألعاب المقدمة بالسيرك تواكب ما يقدم في عروض السيرك العالمية.

ووافقت اللجنة علي موازنة البيت الفني للمسرح، وانتهت إلي التوصية بقيام المركز القومي للمسرح بموافاة اللجنة بأهدافه وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية والأهداف المستقبلية له لمناقشتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة، كما أوصت بقيام وزارة الثقافة بتقديم مقترح لمجلس الوزراء لتغيير مسمي المركز بما يعكس أنشطته. وأوصت اللجنة وزارة المالية، بالنظر في طلب المركز لتوفير التعزيز المالي هلي الباب الرابع وفقا لمعدلات الصرف.