الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد عيد الأضحى المبارك

فلكيا.. موعد عيد الأضحى المبارك 2021

عيد الأضحى
عيد الأضحى

فلكيا.. موعد عيد الأضحى المبارك 2021، من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢١ ويذبح المسلمون في هذا اليوم الأضاحي، وتمنح الدولة إجازة رسمية لعيد الأضحى لكافة الموظفين في القطاع الخاص والعام، وإجازة العيد أربعة أيام. 

ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن موعد عيد الأضحى المبارك المقبل، وسيكون العيد المقبل في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ويجب على جميع المواطنين الحفاظ على صحتهم واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار عدوي فيروس كورونا بين المواطنين، حيث تعاني معظم دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

موعد عيد الأضحى المبارك 2021

يكون عيد الأضحى المبارك المقبل في ٢٠ يوليو ٢٠٢١، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تمنحها الدولة المصرية لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعيد الأضحى هو احدي الأعياد المفضلة للمسلمين والمسلمات، وتبدأ صلاة العيد الأضحي المبارك في محافظة القاهرة والمحافظات بعد صلاة الفجر بساعتين تقريبا، ولكل محافظة من المحافظات يكون فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بحسب توقيت كل محافظة، ويقوم المسلمين والمسلمات بإعطاء الذكاة في عيد الأضحى المبارك. 

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021، فلكيا، ويقوم المواطنين في عيد الأضحى المبارك، بذبح الأضاحي، وإعطاء الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل والأسر الأكثر فقرا، ويؤدي المسلمين والمسلمات صلاة العيد بعد صلاة الفجر، بحسب توقيت كل محافظة، وعيد الأضحى المبارك يعد من أفضل الأعياد للمسلمين والمسلمات.

txt

الكنيسة الكلدانية في مصر تنظم احتفالاتها طوال اليوم بـ«عيد الثالوث»

txt

كنيسة الروم الملكيين في مصر تحتفل بوداع عيد العنصرة

txt

تاريخ عيد الاضحى 2021.. كل ماتريد معرفته عن إجازة عيد الأضحى 1442

الإجازات الرسمية في 2021

- إجازة ثورة ٣٠ يونيو، والتى ستوافق يوم ٣٠ يونيو.

- تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء ٢٠ يوليو إلى الجمعة ٢٣ يوليو.

- عيد الثورة سيوافق ٢٣ يوليو المقبل. 
- رأس السنة الهجرية ستوافق يوم الاثنين ٩ أغسطس. 

- عيد القوات المسلحة سيوافق يوم الأربعاء ٦ أكتوبر.

- المولد النبوي الشريف سيوافق يوم الاثنين ١٨ أكتوبر المقبل.

موعد عيد الأضحى الأضاحي فيروس كورونا كورونا عيد الأضحى موعد عيد الأضحى المبارك 2021

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

«الدستور» داخل «عزل الفطر الأسود».. و«النجيلة»: لا إصابات

«السكة الحديد»: عودة حركة القطارات بعد رفع قطار الصعيد المتعطل

وفيات وتدهور للحالات.. حكايات عن ضحايا خرافة علاج كورونا بالقرآن

ارتفاع العدد لـ8.. مصرع طفلين غرقا ببحر برج البرلس بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة