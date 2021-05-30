موعد عيد الأضحى المبارك

فلكيا.. موعد عيد الأضحى المبارك 2021، من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢١ ويذبح المسلمون في هذا اليوم الأضاحي، وتمنح الدولة إجازة رسمية لعيد الأضحى لكافة الموظفين في القطاع الخاص والعام، وإجازة العيد أربعة أيام.

ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن موعد عيد الأضحى المبارك المقبل، وسيكون العيد المقبل في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ويجب على جميع المواطنين الحفاظ على صحتهم واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار عدوي فيروس كورونا بين المواطنين، حيث تعاني معظم دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021

يكون عيد الأضحى المبارك المقبل في ٢٠ يوليو ٢٠٢١، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تمنحها الدولة المصرية لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعيد الأضحى هو احدي الأعياد المفضلة للمسلمين والمسلمات، وتبدأ صلاة العيد الأضحي المبارك في محافظة القاهرة والمحافظات بعد صلاة الفجر بساعتين تقريبا، ولكل محافظة من المحافظات يكون فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بحسب توقيت كل محافظة، ويقوم المسلمين والمسلمات بإعطاء الذكاة في عيد الأضحى المبارك.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021، فلكيا، ويقوم المواطنين في عيد الأضحى المبارك، بذبح الأضاحي، وإعطاء الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل والأسر الأكثر فقرا، ويؤدي المسلمين والمسلمات صلاة العيد بعد صلاة الفجر، بحسب توقيت كل محافظة، وعيد الأضحى المبارك يعد من أفضل الأعياد للمسلمين والمسلمات.

الإجازات الرسمية في 2021

- إجازة ثورة ٣٠ يونيو، والتى ستوافق يوم ٣٠ يونيو.

- تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء ٢٠ يوليو إلى الجمعة ٢٣ يوليو.

- عيد الثورة سيوافق ٢٣ يوليو المقبل.

- رأس السنة الهجرية ستوافق يوم الاثنين ٩ أغسطس.

- عيد القوات المسلحة سيوافق يوم الأربعاء ٦ أكتوبر.

- المولد النبوي الشريف سيوافق يوم الاثنين ١٨ أكتوبر المقبل.