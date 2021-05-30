الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

18 مليار جنيه لتطوير 1.4 مليون فدان: «الشيوخ» يقر خطة تحديث زراعة 2022

خطة تطوير الزراعة
خطة تطوير الزراعة 2022

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيًا خلال جلسته العامة الأحد، تطوير قطاع الزراعة من خلال تقليل الفاقد من مياه الري للأراضي القديمة، وتطوير وتحديث منظومة الري في 1.4 مليون فدان من الحيازات الصغيرة والتي تقل مساحتها عن فدان، لتشمل 3.4 مليون حائز، بتكلفة قدرها 18 مليار جنيه، يبدأ تنفيذا العام المقبل فيما تنتهي العام المالي 2024-2025. 

كما تستهدف الخطة تحديث منظومة الري في نحو 83 ألف فدان خلال العام المقبل بتكلفة قدرها مليار جنيه، بما يسهم في توفير المياه المستهلكة في الري، بكمية تصل إلى  نحو 1400 متر مكعب لكل فدان، فضلًا عن تقليل زمن الري وتكاليف العمالة. 

وتؤدي تلك الخطة إلى زيادة الانتاجية الزراعية الحالية من 10%-20% من خلال زيادة كفاءة الري الحقلي، إضافة إلى زيادة دخل الأسر الريفية، وتحقيق عدالة توزيع مياه الري.

ووفقًا لما أوضحته الخطة المقرر البدء في تطبيقها مع مطلع يوليو المقبل ، تقوم خطة الحكومة  لتطوير منظومة الزراعة والري خلال العام المقبل على تبطين الترع، من المقرر أن تنتهي الجهات الحكومية المختصة خلال العام من تبطين الترع بأطوال تصل إلى 7 ألاف كم بتكلفة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه، لتوفير نحو 6 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى استأنف  المخططات السابقة في هذا الصدد خلال العام الجاري، بمخطط تأهيل يصل طوله إلى 1800 كم بتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، بينما تستكمل النسبة المتبقية من المشروع العام المقبل.

الزراعة الرى مجلس الشيوخ تبطين الترع الحكومة

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

بعد 34 يوما في المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

«السكة الحديد»: عودة حركة القطارات بعد رفع قطار الصعيد المتعطل

كل الأطراف تتحدث عن خطة «المتحدة» للتطوير (ملف خاص)

ارتفاع العدد لـ8.. مصرع طفلين غرقا ببحر برج البرلس بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة