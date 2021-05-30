18 مليار جنيه لتطوير 1.4 مليون فدان: «الشيوخ» يقر خطة تحديث زراعة 2022

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيًا خلال جلسته العامة الأحد، تطوير قطاع الزراعة من خلال تقليل الفاقد من مياه الري للأراضي القديمة، وتطوير وتحديث منظومة الري في 1.4 مليون فدان من الحيازات الصغيرة والتي تقل مساحتها عن فدان، لتشمل 3.4 مليون حائز، بتكلفة قدرها 18 مليار جنيه، يبدأ تنفيذا العام المقبل فيما تنتهي العام المالي 2024-2025.

كما تستهدف الخطة تحديث منظومة الري في نحو 83 ألف فدان خلال العام المقبل بتكلفة قدرها مليار جنيه، بما يسهم في توفير المياه المستهلكة في الري، بكمية تصل إلى نحو 1400 متر مكعب لكل فدان، فضلًا عن تقليل زمن الري وتكاليف العمالة.

وتؤدي تلك الخطة إلى زيادة الانتاجية الزراعية الحالية من 10%-20% من خلال زيادة كفاءة الري الحقلي، إضافة إلى زيادة دخل الأسر الريفية، وتحقيق عدالة توزيع مياه الري.

ووفقًا لما أوضحته الخطة المقرر البدء في تطبيقها مع مطلع يوليو المقبل ، تقوم خطة الحكومة لتطوير منظومة الزراعة والري خلال العام المقبل على تبطين الترع، من المقرر أن تنتهي الجهات الحكومية المختصة خلال العام من تبطين الترع بأطوال تصل إلى 7 ألاف كم بتكلفة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه، لتوفير نحو 6 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى استأنف المخططات السابقة في هذا الصدد خلال العام الجاري، بمخطط تأهيل يصل طوله إلى 1800 كم بتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، بينما تستكمل النسبة المتبقية من المشروع العام المقبل.