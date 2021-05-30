الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى ينفى طلب إحدى الدول تشكيل حكومة عسكرية بالبلاد

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

نفى الجيش اللبناني، اليوم الأحد، ما تردد مؤخرًا من مزاعم إعلامية حول طلب إحدى الدول من قائده تشكيل حكومة عسكرية في البلاد، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية في لبنان همها الأول والأوحد خلال هذه المرحلة الراهنة، هي تحصين الجيش اللبناني وإمداده بالإمكانات الضرورية اللازمة لتجاوز مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليًا.

وذكر الجيش اللبناني، في بيانٍ له اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "عمد أحد الإعلاميين إلى الإدلاء بمعلومات زعم فيها أن إحدى الدول طلبت من قائد الجيش تشكيل حكومة عسكرية وأورد مواقف أخرى تناولت المؤسسة العسكرية".

وفي السياق، أوضح بيان الجيش اللبناني: "يهم قيادة الجيش أن توضح أن كل ما ورد على لسان الإعلامي المذكور هو تحليلات لا تمت إلى الواقع بصلة".

وأشار الجيش اللبناني، في بيانه الرسمي، إلى أن "كل ما تقوم به، خصوصًا في هذه المرحلة، ينطلق من أمرين أساسيين، الأول هو حماية الاستقرار الأمني في البلاد، والثاني القيام بكل ما من شأنه تأمين المساعدات للجيش لتمكينه من أداء مهامه المتشعبة".

وتعليقًا على ذلك، جدد بيان الجيش اللبناني، تأكيده بأن "المؤسسة العسكرية التي تنفذ قرارات السلطة السياسية غير معنية على الإطلاق بكل ما يُنشر من تحليلات ومزاعم". 

يأتي ذلك فيما شدد البيان اللبناني، على أن "المؤسسة العسكرية همّها الأول والأوحد في هذه المرحلة هو تحصين الجيش ورفده بالإمكانات الضرورية لتجاوز هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمرُّ بها لبنان".

كما دعت قيادة الجيش اللبناني، في ختام بيانها، الجميع إلى وعي حساسية المرحلة والابتعاد عن زج الجيش اللبناني في شئون السياسة، التي لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد.

الجيش اللبنانى لبنان حكومة عسكرية ينفى مزاعم

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