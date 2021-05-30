تأجيل اجتماع اللجنة العليا لمعرض الكتاب للثلاثاء

أعلن سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، تأجيل اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال عبده إن الاجتماع سيعقد، الثلاثاء المقبل، لاتخاذ قرار إقامة معرض الكتاب هذا العام من عدمه، مع الاستمرار في عقد اجتماعات مع الناشرين للاتفاق على الشكل النهائي للمعرض في حال إقامته.

ورفض رئيس اتحاد الناشرين المصريين الحديث عن أي تفاصيل خاصة بالمعرض قبل الإعلان رسميا عن القرار النهائي الخاص بإقامة المعرض، وكذلك وجود خطة بديلة للناشرين أم لا، في حال عدم إقامته.

وكانت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢ حددت موعد معرض الكتاب 2021 يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو ليكون الموعد المقترح لانطلاقه، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 يوليو لعام 2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد، وجاء هذا القرار بعد مناقشة عدد من الأمور المطروحة على مستوى العالم، ومن بينها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس الماضي؛ اجتمعت اللجنة، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، مفوضا عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وقررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارهاعلى على الكاتب عبدالتواب يوسف.

ورأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبدالصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.