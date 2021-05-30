الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط أدوية مهربة بقيمة 36 مليون جنيه

أدوية
أدوية

تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالاشتراك مع الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان من ضبط 665 ألف عبوة أدوية بـ٣٦ مليون جنيه.

تمكنت الحملات المشتركة من ضبط أدوية مسجلة بهيئة الدواء تباع بأماكن غير مرخصة، وأدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة، إضافة إلى 390 ألف عبوة كمامات مجهولة المصدر بلغت قيمتها ٧٠٠ ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصرية، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، ومداهمة أماكن التخزين والتداول غير المرخصة.


وأعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل بورشة عمل عن قواعد إعداد ملف تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية بهيئة الدواء المصرية، والمقرر عقدها الأربعاء الجارى 2 يونيو، وأوضحت أن الورشة ستُعقد بأحد فنادق القاهرة كما أنه متاح الحضور أونلاين، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد الرسوم بعد غد الثلاثاء 1 يونيو الساعة الثالثة عصرًا.


وعقدت هيئة الدواء الأسبوع الماضى، ورشة عمل لمناقشة آليات تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية، وقد شارك في الورشة ما  يزيد على 80 من ممثلي شركات الأدوية من مسئولي التسجيل الدوائي والعاملين في مجال الأبحاث والتطوير وتأكيد ومراقبة الجودة بمصانع الأدوية.

كما شهدت الورشة توضيح الإجراءات التي قامت بها الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية من أجل تيسير وتسريع إجراءات  تسجيل مستحضرات بروتوكولات علاج كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وذلك وفقا لآليات التسجيل الاستثنائي التي أقرتها الهيئة. 
 

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو ما يعود بالنفع على تطوير الصناعة، وزيادة رأس المال العامل في سوق الدواء المصرية، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة في السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

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هيئة الدواء المصرية الرقابة الإدارية مباحث الأموال العامة مباحث التموين العلاج الحر أدوية مهربة

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