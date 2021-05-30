«الاتصالات»: 4 مليارات جنيه لتطوير البريد المصري خلال 2021

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يجري تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد وزيادة عدد فروعه باستثمارات 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي؛ حيث من المستهدف إنشاء 500 مكتب جديد لتصل لـ4500 مكتب بريد بنهاية العام الحالي، مع تطوير 1500 مكتب لتصل عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3100 مكتب؛ مع تزويد مكاتب البريد بألف ماكينة صراف آلى لتصل إلى 1750 ماكينة وزيادة الأكشاك البريدية من 30 إلى 100 كشك بريدي، وكذلك تجهيز 50 مكتب متنقل لتصل الى 85 مكتب متنقل؛ مؤكدًا أن عملية التطوير تشمل تحقيق تحول نوعى فى الخدمات المقدمة داخل مكاتب البريد المصري، لتضم جنبًا الى جنب مع الخدمات البريدية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين والتى من ابرزها خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى؛ لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لترميم وتطوير متحف البريد المصرى بالعتبة تمهيدا لإعادة افتتاحه حيث تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، وQR code.

واستعرض الوزير مشروع رفع كفاءة خدمات الإنترنت حيث تم ضخ استثمارات 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ويتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالى وهو ما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت فى مصر من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية فى أبريل 2021.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا، موضحًا أنه تم الانتهاء من ربط 13 الف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى اطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومى خلال 24 شهر باستثمارات 6 مليار جنيه ؛ بالإضافة الى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية، والاتفاق على تحديث الكود المصرى للبناء؛ مشيرا إلى أنه فى إطار العمل على تحسين خدمات الاتصالات يتم تنفيذ خطة لتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول باستثمارات مليار جنيه، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1,170 مليار دولار، بالإضافة الى انشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، وتطبيق إجراءات لحوكمة خدمات المحمول وحماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.

جاء ذلك فى كلمة وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور نبيل دعبس رئيس اللجنة، ووكيلى اللجنة أحمد البدرى، وراندا مصطفى، وناجح محمد سيد أمين السر، وأعضاء اللجنة؛ حيث استهل الوزير زيارته للمجلس بلقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ؛ حيث تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما له من أهمية في استكمال منظومة التشريعات وبما يُسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.