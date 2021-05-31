أحلام تتألق بإطلالة صفراء كلاسيكية

تألقت النجمة أحلام الشامسي في جلسة تصوير جديدة على الإنستجرام، حيث أطلت باللون الأصفر، بتصميم طويل مجسم، وجوانتي من خامة الفستان الساتان نفسها، وماكياج هادئ، وتسريحة شعر كلاسيكية.

وعلقت أحلام على مجموعة الصور التي نشرتها وأمامها أدوات المكياج الخاص بها، والتي عمدت إلى إضافتها بالجلسة التصويرية: "صديق نجاحاتي كونتور كوزمتكس من بريطانيا العظمى.. مكياج للصيف وبرونز للسهرات".

تتميز أحلام بأسلوب خاص بها في الأزياء، مما يجعلها دائما محط أنظار الجميع، فالبعض يعجب بغرابتها وطريقة ظهورها في البرامج المختلفة، والبعض ينتقده، كما أنها حصلت العام الماضي على لقب صاحبة أغلى إطلالة لفنانة عربية على الإطلاق، وذلك خلال ليلة فنانة العرب التي أحيتها مؤخراً في ختام موسم الرياض، وبمناسبة مرور 25 عاماً على بداية مسيرتها الفنية.

وظهرت حينها بخمس إطلالات إطلالة باللون الأسود من توقيع المصمم زهير مراد، وتألفت من ثوب من المخمل ترافق مع جناحين من الريش وقفازات عليها علامة العين المضادة للحسد، وقد نسقت إطلالتها مع مجوهرات قدر ثمنها بحوالي 7ملايين دولار نظراً لترصيعها بحوالي 380 قيراطاً من الماس والأحجار الكريمة الفاخرة.

وعن أغرب إطلالات أحلام الشامسي:

أحلام

فساتين لندن

أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن، نشرت صورة لفستان تبين أن هذا الفستان صنعته إحدى دور الأزياء المشهورة، ويبلغ سعره ما يعادل 50 ألف جنيه مصري.

وطالبها الجمهور بإنفاق تلك الأموال على الفقراء والمحتاجين، بدلًا من المجوهرات.

أحلام

تمزق الكويت

غنت الفنانة أحلام في أحد الأعراس بالكويت، وكان الفستان ممزقًا من منطقة الإبط، ما جعل الرواد يسخرون منها، ونظرًا لأنها لا تشتري إلا الأغلى، قالوا لها: «جربي العادي يمكن ميتقطعش».

أحلام

أوبرا الكويت بفستانين

في إحدى حفلاتها بأوبرا الكويت، ارتدت الفنانة أحلام فستانين، وهو أمر غير معتاد من قبل الفنانات، إذ إنهن يركزن اهتمامهن بالغناء، وليس على ما يرتدين.

إطلالة برنامج المواهب

كلف ما ارتدته الفنانة أحلام في برنامج «ذا فويس» ما يعادل 85 ألف جنيه مصري، إذ أنها ترتدي من ماركة جوتشي الباهظة، وكان من الحرير الممزوج بالدانتيل، وارتدت معه حذاءً مرصعًا بالكريستال، وهنا طالبها الجمهور بتقليد الحسناء الفنانة نانسي عجرم التي ترتدي ملابس راقية، وبنفس المستوى المادي.