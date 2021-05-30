الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الله يخليه إلنا».. فلسطينيون يعلقون على صور السيسي في شوارع غزة

فلسطينيون يعلقون
فلسطينيون يعلقون صور الرئيس السيسي في شوارع غزة

«سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول»، جملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنًا عن دعمه للقضية الفلسطينينيّة، ليحتفى بها الشعب الفلسطيني في شوارع غزة كنوع من الامتنان والتقدير للقيادة المصرية حيث تصدرت جملة الرئيس السيسي (تريندات) منصات التواصل الاجتماعي، مرددين كلمات تحمل كل معاني الشكر والامتنان للقيادة المصرية.

"الإمام السيسي ولي صالح وعزيز مصر"، بهذه الكلمات عبر أمجد محمد مواطن فلسطيني، عن حبه لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً إن ما فعله السيسي تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية لا يمكن لأحد إنكاره، حيث أوفى بوعده ودعم أهالي فلسطين بالفعل قبل القول.

أضاف أمجد، لـ"الدستور"، أن الفلسطينيين ينظرون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار باعتباره زعيمًا للعرب بأكملهم وليس مصر وفلسطين فحسب: "الله يخليه إلنا ويحفظه من كل الشرور".
 

فيما قال يزن العامري، مواطن فلسطيني، إن الزعيم السيسي فخر العرب والمصريين والعالم، وهو خير ما أنجبت أرض الكنانة، مضيفًا أنه يمتلك شجاعة تجعله يخطو كل الخطوات باحترافية شديدة ويمارس دوره السياسي بدهاء شديد، كما أنه يستطيع بكلمة أن يجعل العالم بأكمله ينصت له.

وتابع العامري أن هذه الصورة التي تم تعليقها في شوارع غزة لا تفي بواحد بالمئة من كلمات الشكر والعرفان التي يود جميع الفلسطينيين إيصالها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الصورة جزء صغير من حق الرئيس السيسي على الفلسطينيين:"يود جميع أهالي غزة أن يعلقوا صور السيسي على صدورهم".

وقالت بسملة أحمد، مواطنة فلسطينية، إن أهالي فلسطين يعشقون مصر وشعبها وترابها، ويحملون كل معاني الحب والتقدير والعرفان للرئيس السيسي الذي يعده الجميع "أب لكل العرب"، مضيفًا أن مواقفه تجاه الفلسطينيين على أرض الواقع وليست مجرد كلمات عابرة، مضيفة خلال حديثها مع “الدستور” أن أهالي فلسطين يشعرون أن لهم زعيمًا يحميهم من كل سوء: "نحنا في حما مصر والرئيس السيسي".

مصر السيسي فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

ملوك الصالات.. الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا لكرة السلة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«الله يخليه إلنا».. فلسطينيون يعلقون على صور السيسي في شوارع غزة

ضبط أدوية مهربة بقيمة 36 مليون جنيه

«أسد العالم».. صور الرئيس السيسي تملأ شوارع غزة

جهود مكثفة لضبط مجهولين تعدوا على رئيس حي عين شمس بـ«الشوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء