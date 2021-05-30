«الله يخليه إلنا».. فلسطينيون يعلقون على صور السيسي في شوارع غزة

«سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول»، جملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنًا عن دعمه للقضية الفلسطينينيّة، ليحتفى بها الشعب الفلسطيني في شوارع غزة كنوع من الامتنان والتقدير للقيادة المصرية حيث تصدرت جملة الرئيس السيسي (تريندات) منصات التواصل الاجتماعي، مرددين كلمات تحمل كل معاني الشكر والامتنان للقيادة المصرية.

"الإمام السيسي ولي صالح وعزيز مصر"، بهذه الكلمات عبر أمجد محمد مواطن فلسطيني، عن حبه لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً إن ما فعله السيسي تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية لا يمكن لأحد إنكاره، حيث أوفى بوعده ودعم أهالي فلسطين بالفعل قبل القول.

أضاف أمجد، لـ"الدستور"، أن الفلسطينيين ينظرون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار باعتباره زعيمًا للعرب بأكملهم وليس مصر وفلسطين فحسب: "الله يخليه إلنا ويحفظه من كل الشرور".



فيما قال يزن العامري، مواطن فلسطيني، إن الزعيم السيسي فخر العرب والمصريين والعالم، وهو خير ما أنجبت أرض الكنانة، مضيفًا أنه يمتلك شجاعة تجعله يخطو كل الخطوات باحترافية شديدة ويمارس دوره السياسي بدهاء شديد، كما أنه يستطيع بكلمة أن يجعل العالم بأكمله ينصت له.

وتابع العامري أن هذه الصورة التي تم تعليقها في شوارع غزة لا تفي بواحد بالمئة من كلمات الشكر والعرفان التي يود جميع الفلسطينيين إيصالها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الصورة جزء صغير من حق الرئيس السيسي على الفلسطينيين:"يود جميع أهالي غزة أن يعلقوا صور السيسي على صدورهم".

وقالت بسملة أحمد، مواطنة فلسطينية، إن أهالي فلسطين يعشقون مصر وشعبها وترابها، ويحملون كل معاني الحب والتقدير والعرفان للرئيس السيسي الذي يعده الجميع "أب لكل العرب"، مضيفًا أن مواقفه تجاه الفلسطينيين على أرض الواقع وليست مجرد كلمات عابرة، مضيفة خلال حديثها مع “الدستور” أن أهالي فلسطين يشعرون أن لهم زعيمًا يحميهم من كل سوء: "نحنا في حما مصر والرئيس السيسي".