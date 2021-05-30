المنتدى الثقافي بالإمارات يناقش «دفاتر الوراق» لـ جلال برجس

ينظم صالون المنتدى الثقافي بالإمارات، لقاء للروائي الأردني جلال برجس، ومناقشة روايته "دفاتر الوراق"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات عبر منصة زووم، ومن خلال البث المباشر على صفحة الصالون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت رواية "دفاتر الوراق" فازت مؤخرا بالجائزة العالمية للرواية العربية بالدورة الرابعة عشرة من الجائزة لعام 2021.

أحداث رواية "دفاتر الوراق"

تتكئ هذه الرواية على حكايات تُروى من خلال عدد من الدفاتر في إطار زمني بين عامي 1947 و2019 عن أشخاص يفقد بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب.

تتقاطع مصائر الشخصيات بعضها بالبعض فتبرز قيمة البيت الذي يحمل رمز الوطن مقابل أكثر من شكل للخراب، إبراهيم، الشخصية المحورية، ورّاق مثقف وقارئ نهم للروايات إلى درجة أن تتلبسه شخصيات الروايات ويجد نفسه يتصرف عبرها، لكن جراء العزلة والوحدة وما عاشه من قسوة في عالم صاخب، تتفاقم حالته النفسية فتكتمل إصابته بفصام الشخصية ويحاول الانتحار، قبل أن يلتقي بالمرأة التي تغيّر مصيره.

جلال برجس

شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، عمل في قطاع هندسة الطيران لسنوات، وعمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعدّ ومقدم برنامجا إذاعيا بعنوان "بيت الرواية".

صدر له مجموعات شعرية وقصصية وكتب في أدب المكان وروايات، وحازت مجموعته القصصية "الزلازل" (2012) على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، ونالت روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، كما فازت روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) بجائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016، ووصلت روايته الثالثة "سيدات الحواسّ الخمس" (2017)، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.