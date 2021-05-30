الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المنتدى الثقافي بالإمارات يناقش «دفاتر الوراق» لـ جلال برجس

دفاتر الوراق
دفاتر الوراق

ينظم صالون المنتدى الثقافي بالإمارات، لقاء للروائي الأردني جلال برجس، ومناقشة روايته "دفاتر الوراق"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات عبر منصة زووم، ومن خلال البث المباشر على صفحة الصالون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت رواية "دفاتر الوراق" فازت مؤخرا بالجائزة العالمية للرواية العربية بالدورة الرابعة عشرة من الجائزة لعام 2021.

أحداث رواية "دفاتر الوراق"

تتكئ هذه الرواية على حكايات تُروى من خلال عدد من الدفاتر في إطار زمني بين عامي 1947 و2019 عن أشخاص يفقد بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب. 

تتقاطع مصائر الشخصيات بعضها بالبعض فتبرز قيمة البيت الذي يحمل رمز الوطن مقابل أكثر من شكل للخراب، إبراهيم، الشخصية المحورية، ورّاق مثقف وقارئ نهم للروايات إلى درجة أن تتلبسه شخصيات الروايات ويجد نفسه يتصرف عبرها، لكن جراء العزلة والوحدة وما عاشه من قسوة في عالم صاخب، تتفاقم حالته النفسية فتكتمل إصابته بفصام الشخصية ويحاول الانتحار، قبل أن يلتقي بالمرأة التي تغيّر مصيره. 

جلال برجس

شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، عمل في قطاع هندسة الطيران لسنوات، وعمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعدّ ومقدم برنامجا إذاعيا بعنوان "بيت الرواية". 

صدر له مجموعات شعرية وقصصية وكتب في أدب المكان وروايات، وحازت مجموعته القصصية "الزلازل" (2012) على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، ونالت روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، كما فازت روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) بجائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016، ووصلت روايته الثالثة "سيدات الحواسّ الخمس" (2017)، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.

الروائي الأردني جلال برجس دفاتر الوراق صالون المنتدى الثقافي جائزة البوكر الجائزة العالمية للرواية العربية 2021

الأكثر قراءة

ملوك الصالات.. الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا لكرة السلة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«الله يخليه إلنا».. فلسطينيون يعلقون على صور السيسي في شوارع غزة

ضبط أدوية مهربة بقيمة 36 مليون جنيه

«أسد العالم».. صور الرئيس السيسي تملأ شوارع غزة

جهود مكثفة لضبط مجهولين تعدوا على رئيس حي عين شمس بـ«الشوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء