الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التنمية الثقافية»: بدء تنفيذ برامج متخصصة لمتدربى «صنايعية مصر»

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

صرح فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بأنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، من خلال إدارة ريادة الأعمال بالقطاع المركزي للخدمات غير المالية، على البدء في تنفيذ البرامج التدريبة المتخصصة في مجال “ريادة الأعمال، التسويق، التكلفة والتسعير”، من خلال مدربين معتمدين لتلك البرامج بهدف إكساب المتدربين بالمبادرة تلك المهارات وتأهيلهم لإقامة المشروعات.

جاء ذلك في إطارالمبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لإعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور هام من محاور التنمية المستدامة، ودعما لمبادرة " صنايعية مصر" التى أطلقتها وزيرة الثقافة في يوليو 2019، وينفذها قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وأضاف "عبد الوهاب" أن البرامج التدريبية ستبدأ اعتبارا من الأحد 30 مايو وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، يتعرف خلالها المتدربين علي كيفية  إعداد خطة العمل الخاصة بمشروعهم عن طريق التعرض للعديد من الموضوعات من أهمها: "مفهوم ومكونات خطة المشروع"، "الخطة التسويقية"، "التسويق الإلكتروني"، "تقدير حجم المبيعات" "تحليل المنافسين"، "خطة الموارد البشرية"، "خطة الإنتاج والمشتريات"، "التخطيط للربح والقوائم المالية"، "والاشكال القانونية للمنشأت ومصادر التمويل"، بالإضافة الي الرقابة علي عناصر التكلفة وتسعير المنتجات .

الجدير بالذكر أن " مبادرة صنايعية مصر" للتدريب علي الحرف التراثية بدأ قطاع الصندوق في تنفيذها عام 2019، حيث تم تدريب الدفعة الأولي (80) شاب وفتاة علي حرف: الخيامية، التطعيم بالصدف، القشرة، الخزف، الأشغال النحاسية والحلي التراثية، كما تم قبول الدفعة الثانية وتضم 75 شاب وفتاة وجار تدريبهم حاليا.

صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

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