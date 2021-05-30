صدمة الأهلي.. 5 بدائل لتعويض غياب «أفشة»

صدمة قوية تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر إصابته وغيابه لمدة قد تصل إلى شهر.

وكانت الأشعة التي خضع لها اللاعب قد أظهرت إصابته بجزع في الكاحل واحتمالية غيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر وهو ما يعني غيابه عن مباراتي إنبي في ثمن نهائي كأس مصر والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى احتمالية غيابه أيضا عن مباراة الإياب.

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