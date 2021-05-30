نماذج استرشادية من «التعليم» لامتحانات الشهادة الثانوية: اضغط هنا

ثانوية عامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأحد، إتاحة الأسئلة والأجوبة الصحيحة للامتحان التجريبي الثاني للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 202 0-2021 بكل اللغات والذي عقد في الفترة من 23 - 27 مايو 2021، وذلك علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/maytest2021_3sec/

وقالت الوزارة إن تجربة الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وكيفية التعامل معها، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها على موقع الوزارة للتدريب عليها وأخذ كافة الاحتياطات التى تضمن الاستعداد للامتحان النهائى.

كان رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قد قدم روشته لطلاب الثانوية العامة للتفوق نشرها في فيديو تسجيلي قصير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعنوان: "ازاي نتأكد أن الطالب فهم الدرس".

وقدم نائب وزير التعليم خلال الفيديو الخطوات التي يجب علي طالب الثانوية العامة اتباعها لفهم الدرس بشكل جيد، ولتساعده في التمكن من التحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام قائلاً: "أعزائي المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، أكيد كلنا عايزين نتأكد أن الطالب لما يذاكر الدرس يكون اكيد فهمه بشكل جيد، وأكيد المدرسين بيسألوا الطلبه فهمتوا الدرس بشكل جيد أم لا، ويكون الطالب محتار يقول نعم أم لا، وكذا اولياء الامور بيكونوا عايزين يطمئنوا أولادهم فهموا الدرس أم لا".

وتابع "معروف لدينا أن لدينا نواتج التعلم هى (التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، والتقويم)، أريد أن أوضح للمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور، أن يتأكدوا ان الطالب فهم الدرس، بعد ما انتهي من مذاكرته، لافتا إلى أن هناك 5 خطوات لو اتبعهم الطالب سيؤكد له بالدليل أنه فهم الدرس بشكل جيد".

وأوضح حجازي، الخطوات الخمس للطلاب لكي يتأكدوا من فهمهم للدرس، وهم:

1) يلخص الطالب الدرس ويضع محتوى الدرس في صورة مخطط أو عناصر أساسية بدون العودة للكتاب المدرسي، بحيث يعتمد على تذكره ويضعها في صورة مخطط ويلونه أو يضعها في صورة نقاط أساسية للدرس.

2) تفسير الظواهر الموجودة في الدرس تفسير سليم.

3) شرح المقصود بالدرس، ماذا يقصد بقولنا كذا أو يشرحه.

4) يعيد صياغة الدرس، بمعنى لو أعطيت له مفهوم يستطيع أن يعبر عنه بطريقته هو ولكن بشكل علمى سليم محتفظا بالدقة العلمية وليس مقيدا بالنص الوارد في الكتاب المدرسي، وفي هذه الحالة أستطيع أن أقول إن الطالب فهم ، بدليل لو أتيت له بتعريف مختلف عما موجود بالكتاب المدرسي، وطلبت منه اسم المصطلح فيستطيع الوصول إليه.

5) يقدم أمثلة من البيئة المحلية سواء للمفاهيم أو القواعد الموجودة في الدرس.