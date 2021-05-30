«الكرنك».. محطات في حياة حسن حسني في الذكرى الأولى لوفاته
يوافق اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان حسن حسني الذي رحل العام الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة .
ولد الراحل في 15 أكتوبر عام 1931 وبدأ نشاطة الفني مبكراً ويعد ضمن قائمة الفنانين الأكثر تقديماً للأعمال الفنية في المسرح والسينما والتليفزيون، حيث قدم ما يقرب من 488 عملاً.
وتستعرض «الدستور» في الذكرى الأولى لوفاة الفنان حسن حسني مسيرته في عدة نقاط:
- صاحب مسيرة مليئة بالصعوبات لكنه وصل في النهاية لمرحلة النجومية رغم عدم إسناد أي بطولات له ولكنه كان بطلا من خلال شخصيته في كل عمل شارك به.
- شارك في عدد من الأعمال بالمسرح المدرسي في صباه وحصل على العديد من الميداليات.
- بدأ مشواره الفني عام 1961 من خلال فرقة المسرح العسكري.
- بدأ مشواره التليفزيوني أواخر السبعينيات.
- بدأت علاقته بالسينما عام 1975 من خلال دور صغير في فيلم الكرنك.
- يكره الثبات على لون واحد من الأدوار.
- لم يشاهد أعماله حتى لا يلوم نفسه على أي دور جسده.
- رأى الفنان حسن حسني أن مهنة الفنان لا تتوقف إلا بانتقاله إلى رحمة الله.
- قدم في أكثر من 50 عاماً ما يقارب 500 عمل فني.
- دخل عالم التمثيل وهو في سن كبيرة، وهو ما لم يتح له أي عمل بطولي.