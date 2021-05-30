«الكرنك».. محطات في حياة حسن حسني في الذكرى الأولى لوفاته

يوافق اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان حسن حسني الذي رحل العام الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة .

ولد الراحل في 15 أكتوبر عام 1931 وبدأ نشاطة الفني مبكراً ويعد ضمن قائمة الفنانين الأكثر تقديماً للأعمال الفنية في المسرح والسينما والتليفزيون، حيث قدم ما يقرب من 488 عملاً.

وتستعرض «الدستور» في الذكرى الأولى لوفاة الفنان حسن حسني مسيرته في عدة نقاط: