الرئيس السيسي يجتمع بمدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، اجتماعًا مع اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عدد من القطاعات على مستوى الدولة"، فيما استعرض اللواء مصطفى أمين عددا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصة في مجال استصلاح الأراضي في سيناء والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزارعي من مختلف المحاصيل، وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذا توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم في استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

في هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتدقيق الدراسات الخاص باستصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية خاصة مصادر المياه ونوع التربة، للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول كافة الخدمات والمرافق للأراضي الجديدة خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومي لتنمية سيناء.