الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«مرسال»: دورات تدريبية للعمال لتوعيتهم لتلقي لقاح كورونا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس عيد عبد الفتاح مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع رؤساء اللجان النقابية بمحافظة القليوبية وسكرتارية المرأة بالنقابة العامة وسكرتارية الشركات بالنقابة العامة، اليوم الأحد، لاستعراض مستجدات الموقف فيما يثار من قبل أعداء الدولة المصرية من إطلاق الشائعات لطمس الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع من إجراءات تتحملها الدولة للسيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد والحد من الحفاظ على صحة الشعب المصري.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة مواجهة تلك الشائعات التي تهدف إلى بث القلق والتخوف بين أبناء الوطن من تلقى التطعيمات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما وأن الحكومة المصرية استطاعت توفير كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات التي تحد من انتشار  الوباء بشكل فعال وقدمته مجانا لأبناء الوطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد ختام الاجتماع، الاتفاق على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية لجموع العمال لتوعيتهم وحثهم على تلقي التطعيمات اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس.

وأبدى مرسال، كل الاستعداد للتواصل والتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة للعمل على توفير طبيب لزيارة اللجان النقابية وعمل دورات توعوية وتثقيفية للعمال بأهمية التطعيم ضد الوباء، وكذلك الإشراف على حملات التطعيم لهم وتسجيل أسمائهم بالموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 479 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 190733حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

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