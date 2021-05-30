مصرع طفل أصيب بطلق ناري في دشنا بقنا

لقى طفل مصرعه، اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بطلق ناري، اخترق صدره بطريق الخطأ، في قرية الفاوية التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بمصرع حسن محمد جاد ١٥ عاما، بطلق ناري في الصدر.

وكشفت التحريات أن طلق ناري خاطئ اخترق صدر الطفل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى فاو المؤقت بدشنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، كانت قد كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أول أمس الخميس، غموض العثور على طفل رضيع حديث الولادة ومجهول الهوية أمام ستاد مدينة قنا، وذلك بجوار موقف قوص.

وبينت التحريات التحريات، أن كاميرات المراقبة في المنطقة، كشفت قيام طفلة تم التعرف على هويتها، وتبين أنها تبلغ من العمر 15 عامًا، حيث دخلت الطفلة في علاقة غير شرعية، وأنجبت طفلاً، فقامت بإلقائه أمام منطقة ستاد قنا هربًا من الفضيحة.

فيما لا تزال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تبحث عن والد الرضيع، المتهم الذي دخل في علاقته غير الشرعية مع الطفلة البالغة من العمر 15 عامًا، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان قد عثر مواطنون في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، الأربعاء، على جثة طفل داخل صندوق قمامة أمام مسجد الفتح بمنطقة 15 مايو بمدينة نجع حمادي، فيما أخطرت الأجهزة الأمنية لتولى اللازم.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغًا من مركز شرطة نجع حمادي، بورود بلاغًا من مواطنين بمنطقة 15 مايو بنجع حمادي، يفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية، داخل صندوق قمامة.

وكانت قد توفيت طفلة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إثر إصابتها بعصف كهربائي داخل منزلها في قرية هو التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.