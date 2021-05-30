ضبط أدوية مهربة ومدرجة بالجدول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بطنطا

شنت إدارة الصيدلة بالغربية بالتنسيق مع مباحث التموين بالغربية حملة موسعة على الأماكن غير المرخصة وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لتخزين الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط، مخزن غير مرخص لخزن الأدوية وتم ضبط أدوية مدرجه بالجدول الأول والثاني للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ٤١٣٠ وحدة وأدوية مهربة وغير مسجلة ٢٠٦٩ وحدة وأدوية مسجلة بوزارة الصحه بكميات ١٦٧٨٤٢ وحدة وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتنفيذا لتوجيهات، هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لتخزين الأدوية بالتنسيق، بين مديريه الصحة بالغربية برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة، ومباحث التموين بالغربية برئاسة العميد وليد العيسوي، لحملة مشتركة اليوم الأحد ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١ من الإدارة العامة للصيادلة بقيادة الدكتور خالد أصيل والدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلي ومفتشى الصيدليات الدكتورة محمد السباعي والدكتور هيثم غرابة والدكتور منير منير ودميار سالم برفقه قوة من الشرطة السريين من مباحث التموين.