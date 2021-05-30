9 مصابين بينهم 3 أطفال في حادث مروري في قنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، بينهم 3 أطفال، في حادث مروري، بمركز أبو تشت، شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا، بإصابة تركي سعيد ، ٦٥ سنة، أسامة عبد الملاك شاكر، ٢٤ سنة، وإيمان تركي سعيد ٣١، ومحمود تركي سعيد، ٣٢ سنة، وسماح عبد المنعم عبدالله، ٦٥ سنة، وأنوار عبد المبدي إبراهيم، ٣٨ سنة، وإبراهيم محمد عبد المبدي ٨ سنوات، وتركي محمد تركي، ٥ سنوات، وأحمد محمد تركي، ٣ سنوات، في حادث مروري بمركز أبو تشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت، لتلقي العلاج، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، صباح اليوم الأحد، وذلك في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - سوهاج، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - سوهاج، أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة ومن بينهم 4 أطفال بكسور وكدمات.

وأسفر الحادث عن إصابة كلاً من، محمود محمد خالد، 51 عاما، باشتباه نزيف في البطن، وهدي محمد عبدالعال، 35عاما، اشتباه كسر في الساق الأيسر، ومحمد محمود خالد، 9 أعوام بسحجات وكدمات، وملك محمود مح، 7 أعوام، بسحجات وكدمات، وكريمة محمود محمد، 3اعوام، بسحجات وكدمات، وملك محمود محمد، 12عاما، بجروح.

فيما دفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بـ4 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.