الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

9 مصابين بينهم 3 أطفال في حادث مروري في قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، بينهم 3 أطفال، في حادث مروري، بمركز أبو تشت، شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا، بإصابة تركي سعيد ، ٦٥ سنة، أسامة عبد الملاك شاكر، ٢٤ سنة، وإيمان تركي سعيد ٣١، ومحمود تركي سعيد، ٣٢ سنة، وسماح عبد المنعم عبدالله، ٦٥ سنة، وأنوار عبد المبدي إبراهيم، ٣٨ سنة، وإبراهيم محمد عبد المبدي ٨ سنوات، وتركي محمد تركي، ٥ سنوات، وأحمد محمد تركي، ٣ سنوات، في حادث مروري بمركز أبو تشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت، لتلقي العلاج، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، صباح اليوم الأحد، وذلك في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - سوهاج، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - سوهاج، أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة ومن بينهم 4 أطفال بكسور وكدمات.

وأسفر الحادث عن إصابة كلاً من، محمود محمد خالد، 51 عاما، باشتباه نزيف في البطن، وهدي محمد عبدالعال، 35عاما، اشتباه كسر في الساق الأيسر، ومحمد محمود خالد، 9 أعوام بسحجات وكدمات، وملك محمود مح، 7 أعوام، بسحجات وكدمات، وكريمة محمود محمد، 3اعوام، بسحجات وكدمات، وملك محمود محمد، 12عاما، بجروح.

فيما دفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بـ4 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

قنا خالد حادث مصابين المباحث الأحد تحقيق الداخلية سوهاج ازمة منع سعيد

الأكثر قراءة

ملوك الصالات.. الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا لكرة السلة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«الله يخليه إلنا».. فلسطينيون يعلقون على صور السيسي في شوارع غزة

ضبط أدوية مهربة بقيمة 36 مليون جنيه

«أسد العالم».. صور الرئيس السيسي تملأ شوارع غزة

جهود مكثفة لضبط مجهولين تعدوا على رئيس حي عين شمس بـ«الشوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء