في الذكرى الأولى لوفاته.. حسن حسني تميمة حظ نجوم السينما
يوافق اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان حسن حسني الذي رحل العام الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة .
ولد الراحل في 15 أكتوبر عام 1931 وبدأ نشاطة الفني مبكراً ويعد ضمن قائمة الفنانين الأكثر تقديماً للأعمال الفنية في المسرح والسينما والتليفزيون، حيث قدم ما يقرب من 488 عملاً.
ويعد حسن حسني الفنان الوحيد الذي شارك كل نجوم الألفية في بطولاتهم الأولى الذي صنعت نجوميتهم بعد ذلك وبالتالي فهو عنصر مشترك وهام فنجاح الجيل الحالي بداية من محمد هنيدي وهاني رمزي وأحمد حلمي وصولاً لشيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، ونستعرض معكم أهم أعماله مع نجوم الألفية.
- 9 أفلام قدمهم مع محمد سعد (تحت الترابيزة – حياتي مبهدلة – اللمبي 8 جيجا – كركر- كتكوت- بوحة – عوكل – اللي بالي بالك – اللمبي)
- 8 أفلام قدمهم مع هاني رمزي (محامي خلع – جواز بقرار جمهوري – أسد وأربع قطط – غبي منه فيه – الرجل الغامض بسلامته – نوم التلات – قسطي بيوجعني- توم وجيمي)
- 7 أفلام قدمهم مع أحمد حلمي (عبود علي الحدود – ميدو مشاكل – زكي شان – جعلتني مجرماً – علي جثتي – خيال مأته- الناظر)
- 5 أعمال شارك في بطولتهم مع رامز جلال (أحلام الفتي الطايش – شبة منحرف – مراتي وزوجتي – كنغر حبنا- غش الزوجية)
- 3 أفلام مع محمد إمام (البية الرومانسي - كابتن مصر – جحيم في الهند)
- فيلمين قدمهم مع حسن الرداد (نظرية عمتي – عقد الخواجة)
- فيلمين مع كريم عبدالعزيز (خارج علي القانون – الباشا تلميذ)
- فيلمين قدمهم مع علاء ولي الدين (الناظر – ابن عز)
- فيلمين مع احمد رزق (حمادة يلعب- لخمة راس)
- فيلمين مع محمد هنيدي (عسكر في المعكسر – يا انا يا خالتي)
- فيلمين مع مي عز الدين (حبيبي نائماً – ايظن)
- شارك فتحي عبدالوهاب بطولة فيلم (فرحان ملازم ادم)
- شارك حمادة هلال بطولة فيلم (عيال حبيبة)
- شارك احمد السقا بطولة فيلم (افريكانو)
- شارك مع احمد مكي بطولة فيلم (اتش دبور)
- شارك شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي بطولة فيلم (سمير وشهير وبهير)
- شارك محمد فراج بطولته الوحيدة في السينما (القشاش)
- شارك مع محمد رمضان بطولة فيلم (قلبد الأسد)
- شارك خالد سرحان بطولتة الوحيدة في السينما (الديكتاتور)
- شارك ماجد الكدواني بطولة فيلمه الوحيد في السينما (جاي في السريع)