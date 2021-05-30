في الذكرى الأولى لوفاته.. حسن حسني تميمة حظ نجوم السينما

يوافق اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان حسن حسني الذي رحل العام الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة .

ولد الراحل في 15 أكتوبر عام 1931 وبدأ نشاطة الفني مبكراً ويعد ضمن قائمة الفنانين الأكثر تقديماً للأعمال الفنية في المسرح والسينما والتليفزيون، حيث قدم ما يقرب من 488 عملاً.

ويعد حسن حسني الفنان الوحيد الذي شارك كل نجوم الألفية في بطولاتهم الأولى الذي صنعت نجوميتهم بعد ذلك وبالتالي فهو عنصر مشترك وهام فنجاح الجيل الحالي بداية من محمد هنيدي وهاني رمزي وأحمد حلمي وصولاً لشيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، ونستعرض معكم أهم أعماله مع نجوم الألفية.