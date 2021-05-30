هل يحاول بايدن التهرب من مراجعة الكونجرس لعقوبات روسيا؟

كشف البيت الأبيض، أبريل الماضي، عن أمر تنفيذي جديد (EO) يسمح بمجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا.

ووفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي، فأنه في حين أنه جدير بالثناء باعتباره منتجًا وجهدًا لتوسيع نظام العقوبات على روسيا، إلا أنه يحتوي على العديد من الأحكام التي تكرر العقوبات الحالية طويلة الأمد.

وتثير هذه الأحكام الزائدة عن الحاجة مخاوف من أن إدارة الرئيس جو بايدن قد تحاول تجنب رقابة الكونجرس المقننة على تشريعات العقوبات الروسية وEOs ، حيث أن أي أوامر تنفيذية موقعة بعد قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) يجب ان تخضع لرقابة الكونجرس.

العقوبات الأمريكية على روسيا

وبحسب الموقع الأمريكي، فان مكتب الأخلاقيات الجديد بوزارة الخزانة الأمريكية يمنع القدرة على تعيين أي شخص يعمل في "قطاع التكنولوجيا أو قطاع الدفاع والعتاد ذي الصلة في اقتصاد الاتحاد الروسي" أو في قطاعات أخرى من الاقتصاد الروسي قد تقررها الخزانة لاحقًا تحديد.

وتعد هذه سلطة واسعة تسمح فعليًا للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي شخص يعمل في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي.

ومع ذلك، فإن السلطات التي تطبق مثل هذه العقوبات واسعة النطاق موجودة بالفعل في كل من النظام الأساسي والأوامر التنفيذية السابقة.

فعلى سبيل المثال ، يفرض الأمر التنفيذي 13661 ، الذي وقع عليه الرئيس أوباما في مارس 2014 ، عقوبات على الأفراد المسؤولين الروس أو الذين يعملون في قطاع الأسلحة الروسية، كما أن الأمر التنفيذي 13662 ، الموقع أيضًا في مارس 2014 ، يأذن لوزير الخزانة بتعيين أي شخص يعمل "في مثل هذه القطاعات من اقتصاد الاتحاد الروسي وفقًا لما قد يحدده وزير الخزانة ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، مثل الخدمات المالية والطاقة والمعادن والتعدين والهندسة والدفاع والمواد ذات الصلة ".

بالإضافة إلى ذلك ، يفرض قانون CAATSA تطبيق عقوبات ضد أي شخص يقوم بإجراء معاملة مهمة مع فرد أو كيان يعمل في قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسيين.

كما يتضمن قانون مكافحة الإرهاب أيضًا عقوبات على الأنشطة الإلكترونية والتهرب من العقوبات من خلال المعاملات الخادعة أو المراوغة ، كما يفعل الأمر التنفيذي الجديد.

مخصصات زائدة

وبحسب الموقع، تسعى ادارة بايدن الى فرض المزيد من المخصصات على العقوبات الروسية، والتي قد يعود السبب ورائها الى محاولة الادارة إرساء الأساس لتجنب مراجعة الكونجرس الصارمة لبعض العقوبات المتعلقة بروسيا.

وفي الوقت الذي تم فيه تمرير قانون CAATSA ، كان ائتلاف من الحزبين في الكونجرس يشعر بالقلق من أن إدارة ترامب كانت تستعد لرفع العقوبات وإلغاء التصنيفات وإضعاف العقوبات الروسية بعد أن خلصت وكالات المخابرات الأمريكية بشكل موثوق إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

ونتيجة لذلك ، سعى الكونجرس إلى تقييد قدرة إدارة ترامب على فك برنامج عقوبات روسيا من خلال تضمين آلية لمراجعة الكونجرس ورفض عمليات الرفع الفردية أو التراخيص.

وأطلق هذا التقرير فترة مراجعة مدتها 30 يومًا لا يستطيع خلالها الرئيس اتخاذ إجراءات محددة تلغي أو تخفض العقوبات المفروضة على روسيا.

ويجوز للكونجرس بعد ذلك الاستفادة من عملية تشريعية معجلة للموافقة أو عدم الموافقة على الإجراء المبلغ عنه من خلال تمرير قرار مشترك. إذا وافق الكونجرس على إجراء ما أو لم يتخذ أي إجراء خلال فترة الثلاثين يومًا ، يجوز للإدارة المضي قدمًا في الإجراء المبلغ عنه.

وإذا لم يوافق الكونجرس بأغلبية مؤيدة لحق النقض ، فلن تتمكن الإدارة من اتخاذ الإجراء المخطر.

الجدير بالذكر أن هذه الآلية توفر للكونجرس حق النقض بشكل أساسي بشأن إلغاء برنامج العقوبات الروسي.