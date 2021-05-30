الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي ووزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأحد، كانج أون هوا، وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة تستغرق عدة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات التصنيع الدفاعي، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية فى مختلف المجالات، لا سيما فى مجالات التعاون مع الشركات الكورية العاملة فى المجالات المختلفة للصناعات الدفاعية.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة، خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين، فضلاً على التطلع لتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات  التصنيع العسكري.

وأعرب الوزير الكوري الجنوبي عن تطلع بلاده للمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية "EDEX -2021" والذى تقام فعالياته خلال شهر ديسمبر 2021 بالقاهرة باعتباره حدثًا عالميًا فى تعزيز الصناعة الدفاعية يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

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