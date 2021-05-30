«التجمع الفلسطيني» يزور المصابين الفلسطينيين بمعهد ناصر

نظم التجمع الفلسطيني للوطن والشتات مصر بالتعاون مع جمعية مصر أفريقيا للتنمية والتكنولوجيا، زيارة إلى مستشفى معهد ناصر للاطمئنان على حالة الجرحى الفلسطينيين الذين أتوا لتلقي العلاج جراء القصف الصهيوني على قطاع غزة .

وخلال الجولة، قدم الجرحي الفلسطينين الثناء للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدموه من تسهيلات للدخول وتقديم العلاج لهم، فضلا عن الجهود الذي يبذلها الأطباء والرعاية التي يقدموها لهم بالمعهد.

وطالب أحد المرضى التجمع والجمعية بشراء كرسي متحرك له من أجل مساعدته على العودة إلى قطاع غزة، وطالب آخر بجولة للتنزه في مصر قبل السفر، وقوبلت تلك المطالب بالترحاب مع وعد بتوفير الكرسي للمريض قبل خروجه من المستشفى، فضلا عن أخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لخروج الثاني للتنزه في بعض الأماكن الأثرية قبل العودة .

وقدم عبدلله أبو عاذرة، مفوض التجمع الفلسطيني، الشكر لكافة الجهود المبذولة من قبل مصر باتجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، والجرحى والطلاب الفلسطينين في الداخل بشكل خاص، مؤكدا إن الزيارة تأتي لرفع المعاناه عن الجرحى والإطمئنان عليهم والتعرف على إحتياجاتهم وتوفيرها بشكل كامل.

وأكد أبو عاذرة، نيابة عن الأمين العام للتجمع محمد شريم، أن تلك الزيارة لن تكون الأولى والأخيرة، وإنما سيتم تكرار تلك الزيارة لحين مغادرة أخر جريح للمستشفى والعودة إلى قطاع غزة.

وفد مصرى رفيع المستوى في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل



وفي وقت سابق من اليوم، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا أمنيًا رفيع المستوى إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجّه الرئيس السيسي الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكداً أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

ويناقش الوفد الأمني المصري سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وفد التجمع الفلسطيني

المصابين الفلسطينيين بمعهد ناصر

المصابين الفلسطينيين بمعهد ناصر

المصابين الفلسطينيين بمعهد ناصر