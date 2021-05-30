أنشطة مكثفة للتدريب المصري الباكستاني المشترك «حماة السماء ـ 1»

واصلت عناصر من قوات الدفاع الجوي المصرية والباكستانية، الأحد، تنفيذ فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء -1"، بمشاركة عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المصرية والباكستانية المختلفة.

وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والباكستانية بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية التى تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة، وتنظيم معرضًا لأسلحة ومعدات الدفاع الجوى المشتركة فى التدريب، بحضور قائد قوات الدفاع الجوى المصرى والفريق محمد حيدر مدير عام الأركان المشتركة الباكستانية.

ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عددًا من التدريبات التكتيكية المشتركة، ظهر خلالها مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من دقة وكفاءة عالية خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها.

يأتى تدريب "حماة السماء -1" فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك لقوات الدفاع الجوى مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.