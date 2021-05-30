تطعيم 57 ألفا بلقاح كورونا وتشغيل 7 مراكز متنقلة جديدة بالمنيا

تطعيم 57 ألفا بلقاح كورونا وتشغيل 7 مراكز متنقلة جديدة بالمنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشغيل 7 مراكز متنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بسبع مراكز بالمحافظة، وهي (المنيا، وسمالوط، ومطاى، وبنى مزار، ومغاغة، والعدوة، وملوى)، وجارى تشغيل مركزين آخرين بديرمواس وأبو قرقاص، إضافة للمراكز الـ16 المعتمدة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين.
أشار المحافظ، إلى أن اجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منذ بدء التطعيم وحتى الآن، بلغ 57 ألف و336 مواطنا بجميع مراكز المحافظة، من خلال مراكز التطعيم الـ 16 والتي تم الإعلان عنها، ومن خلال الفرق المتحركة للمديرية.
وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
من جانبه، أوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الفرق المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستكون بنطاق الأماكن العامة والخدمية، وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة "المساجد -الكنائس"، ودور الرعاية، والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون لافتا انه جارى التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطعيم العاملين بها.
هذا وقد تم تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة الى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد -الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون.
وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16 (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا ـ المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز أبو قرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفى ديرمواس العام - مستشفى سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).