تطعيم 57 ألفا بلقاح كورونا وتشغيل 7 مراكز متنقلة جديدة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشغيل 7 مراكز متنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بسبع مراكز بالمحافظة، وهي (المنيا، وسمالوط، ومطاى، وبنى مزار، ومغاغة، والعدوة، وملوى)، وجارى تشغيل مركزين آخرين بديرمواس وأبو قرقاص، إضافة للمراكز الـ16 المعتمدة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين.

أشار المحافظ، إلى أن اجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منذ بدء التطعيم وحتى الآن، بلغ 57 ألف و336 مواطنا بجميع مراكز المحافظة، من خلال مراكز التطعيم الـ 16 والتي تم الإعلان عنها، ومن خلال الفرق المتحركة للمديرية.

وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.



من جانبه، أوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الفرق المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستكون بنطاق الأماكن العامة والخدمية، وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة "المساجد -الكنائس"، ودور الرعاية، والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون لافتا انه جارى التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطعيم العاملين بها.

هذا وقد تم تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة الى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد -الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون.

وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16 (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا ـ المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز أبو قرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفى ديرمواس العام - مستشفى سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).

تلقيح المواطنين بالمنيا

تلقيح المواطنين بالمنيا

تلقيح المواطنين بالمنيا

تلقيح المواطنين بالمنيا