الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني ووزير المخابرات العامة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي،  دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى “بالفعل قبل القول”، موضحا أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

جاءت هذه التأكيدات في رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلها وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والتي أكدت أيضا دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

ووجه الرئيس  باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة "حماس".

وتنسق مصر مع الرئيس الفلسطيني لعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.

الأكثر قراءة

«ناقوس الخطر».. متى ينتهي كابوس انهيار العقارات في مصر؟

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«أسد العالم».. صور الرئيس السيسي تملأ شوارع غزة

جهود مكثفة لضبط مجهولين تعدوا على رئيس حي عين شمس بـ«الشوم»

«الدستور» داخل «عزل الفطر الأسود».. و«النجيلة»: لا إصابات

بعد 34 يوما في المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو