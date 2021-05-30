رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى “بالفعل قبل القول”، موضحا أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

جاءت هذه التأكيدات في رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلها وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والتي أكدت أيضا دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

ووجه الرئيس باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة "حماس".

وتنسق مصر مع الرئيس الفلسطيني لعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.