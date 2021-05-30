جهود مكثفة لضبط مجهولين تعدوا على رئيس حي عين شمس بـ«الشوم»

تكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على 5 مجهولين، تعدوا بالضرب على رئيس حي عين شمس أمام منزله بمدينة نصر.

- تفاصيل الواقعة

وكان 5 أشخاص، قد تعدوا على اللواء دكتور ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، بالآلات الحادة و«الشوم» صباح اليوم الأحد، وذلك أمام العمارة التي يسكن بها بمنطقة مدينة نصر، وذلك في أثناء استعداده لركوب سيارة الحي، مما أسفر عن سقوطه أرضًا، وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحرر رئيس حي عين شمس المحضر اللازم بالواقعة، رقم 20455 جنح أول مدينة نصر، وتواصل أجهزة الأمن البحث عن الجناة.

- عقوبة التعدي على موظف عام

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مصري".