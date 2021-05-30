الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: 24 وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في السودان
كورونا في السودان

سجلت وزارة الصحة السودانية 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و24 حالة وفاة، فيما تم شفاء 251 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد عن التقرير الوبائي للفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 35 ألفا و495 حالة، بينهم 2630 وفاة، و29 ألفا و270 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 170 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.84 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و957 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 533 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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