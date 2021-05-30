الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

لجنة «الأعلى للجامعات» تتفقد كلية الطب البشري بجامعة دمياط

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة دمياط

استقبل اليوم الأحد  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اللجنة المشكلة من لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات لتفقد كلية الطب البشري للنظر في استعدادات بدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الجامعي 2021/2022، وهم الدكتور فتحي عبد الحميد مقلدي أستاذ القلب والأوعية الدموية وعميد كلية الطب الأسبق بجامعة قناة السويس، والدكتور أحمد محمد غنيم أستاذ طب وجراحة العيون وعميد كلية الطب بجامعة طنطا، والدكتور السعيد عبد الهادي أستاذ أمراض النساء والتوليد، القائم بعمل رئيس جامعة حورس وعميد كلية الطب البشري بجامعة حورس، وعميد كلي الطب البشري الأسبق بجامعة المنصورة.

وبدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول خلاله الدكتور أشرف طلعت القائم بعمل عميد كلية الطب البشري بالجامعة المقومات البشرية والمادية بالكلية وما وصلت إليه الكلية من تجهيزات عالية الجودة في سبيل إعداد طبيب على أعلى مستوى من الناحية الأكاديمية والعملية من خلال توفير جميع الأجهزة والمعدات وأحدثها والمعامل التي تثقل المهارات الأكاديمية والعملية.

عقب ذلك، التقت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البشري حيث شهد اللقاء تعريفًا سريعًا لمؤهلات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتخصصاتهم المختلفة.

ثم بدأت اللجنة بعد ذلك في تفقد المعامل الجافة بكلية الطب البشري والتي تم تجهيزها على أعلى المستويات ومزودة بأحدث نماذج المحاكاة والأجهزة والشاشات التفاعلية والتي أثنى عليها السادة أعضاء اللجنة.

ثم تفقد أعضاء اللجنة الموقرة القاعات والمدرجات المقرر احتضانها للعملية التعليمية لطلاب وطالبات كلية الطب البشري.

ثم تفقد أعضاء اللجنة المعامل الرطبة بكلية الطب البشري والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والشاشات التفاعلية.

ثم عقدت اللجنة اجتماعًا مصغرًا سريًا لبحث ما تم الوقوف عليه وما تم تفقده وكذلك لإعداد التوصيات لرفعها للجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وفي نهاية الزيارة، وجه  رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة لزيارة الجامعة وبحث طلب الجامعة لبدء الدراسة بكلية الطب.

دمياط محافظة دمياط جامعة دمياط كلية الطب الطب البشري

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