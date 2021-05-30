أبو كيلة: نبحث دعم الصحفيين وتحسين مستواهم المادي بالتعاون مع «المتحدة»

أكد إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من الملفات المشتركة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تتطلب تعاون وتنسيق مع نقابة الصحفيين، حرصًا على دعم الصحافة وتطوير أدوات الصحفيين ودعمهم ماديا ومهنيا، وستبحث النقابة هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.

وأشاد أبوكيلة، لـ«الدستور» بدور الشركة المتحدة البارز في الملف الإعلامي، مثمنًا تفكيرها في إنشاء صندوق لدعم العاملين في المجال، بما يحقق أمان وظيفي لهم ويساند توجهات الدولة في ضمان حياة كريمة لمواطينها، خاصة في ظل الاحتياج الكبير لمثل هذا الصندوق وأهمية توفير الرعاية الاجتماعية والمالية للعاملين في المجال الإعلامي.

ولفت عضو مجلس نقابة الصحفيين: “الصحافة تعاني خسائر بشكل واضح، ومن ثم فلا بدّ من العمل على تطوير الملف بشكل كامل من خلال أدوات وآليات مختلفة، مثمنًا دور الشركة في الفترة الماضية: ”تركت بصمة واضحة في المجال ونأمل خيرا في الإدارة الجديدة وخطة التطوير المعلنة من قبلها".

وكشف عضو الشيوخ عن وجود العديد من الملفات التي تتطلب تعاون وتنسيق بين نقابة الصحفيين والشركة المتحدة، سيتم بحثها في الفترة المقبلة، وبالطبع سيكون أبرزها دعم الصحفيين وتحسين مستواهم المادي والمهني.

فيما أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن ترحيبه بما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس، كأكبر شركات الإنتاج الإعلامي والفني والصحفي في مصر من تطوير كبير، سواء لفلسفة عمل ومشروعات الشركة في شتى مجالات تخصصها، أو فيما يتعلق بفتح أبواب التعاون والمنافسة مع كل العاملين في مجالات عمل الشركة دون احتكار أو تمييز، أو فيما يخص توسيع قاعدة ملكيتها بطرح أسهم منها في البورصة.

وحيا نقيب الصحفيين، في بيان أمس، قرار الشركة بإنشاء قسم خاص بداخلها للصحافة المطبوعة والإلكترونية، معتبرًا هذا خطوة مهمة في سبيل تطوير مهنة الصحافة، متوقعًا من الشركة بأن تقوم باتخاذ كل الإجراءات والسياسات الضرورية من أجل التوسع في الصحافة المطبوعة والإلكترونية المملوكة لها وحل مشكلاتها، بما يتيح لها مزيدا من القدرة على التعبير عن قوة مصر الناعمة ويفتح أبوابا أكثر وأوسع لعمل الصحفيين في إصدارات الشركة كافة.

وأنهى نقيب الصحفيين تصريحاته بشكر الشركة المتحدة على طرح فكرة إنشاء صندوق لرعاية العاملين في مهنة الإعلام، باعتبار أنه سيمثل مساهمة مهمة من الشركة في رفع الأعباء الطارئة عن العاملين في مهنة الإعلام من صحفيين وغيرهم، بما يمكنهم من أداء عملهم المهني بأفضل صورة، مضيفًا بأنه سيطرح على مجلس نقابة الصحفيين في أول اجتماع له تفاصيل هذا الصندوق فور تلقيها من الشركة المتحدة، لأخذ رأي وموافقة المجلس عليه.