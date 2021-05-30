«كورونا» يُمدد حظر التجوال الليلي في كينيا لمدة 60 يومًا

أعلنت وزارة الداخلية الكينية، اليوم الأحد، تمديد حظر التجوال الليلي لمدة 60 يومًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب القرار الذي اتخذه رئيس البلاد أوهورو كينياتا، في أواخر شهر مارس الماضي، بتمديد الحظر الساري من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحاً.

وذكرت الداخلية الكينية - في بيان - أنه تقرر أيضا تمديد الحظر المفروض على كافة التجمعات السياسية والمسيرات لمدة 60 يوماً.

كانت الحكومة قد اتخذت عدة قرارات عقب اكتشاف أولى الحالات المصابة بالفيروس التاجي في البلاد في مارس 2020 بإغلاق المدارس وفرض حظر التجوال، وحظر التجمعات العامة، قبل أن تخفف من حدة تلك الإجراءات بإعادة فتح المدارس مرة أخرى.. إلا أن الوزارة أكدت أن الحظر المفروض على التجمعات العامة والمسيرات والاجتماعات الليلية سيبقى ساري المفعول.

يذكر أن كينيا سجلت 170 ألفاً و485 حالة إصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، بالإضافة إلى 3 آلاف و141 حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة الكينية.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 170 مليونا حتى صباح اليوم، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 84ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و957 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات، أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 533 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.