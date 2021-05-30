الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فلسطين والمبعوث الأوروبي لعملية السلام يبحثان ملف إعمار غزة

محمد اشتية
محمد اشتية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، في رام الله، مع المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، آخر تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد لإعادة إحياء العملية السياسية.

وشدد اشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - على أهمية ملء الفراغ السياسي، من خلال بلورة أوروبا مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية، ومشاركة أطراف الرباعية الدولية فيها، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق تقني يعمل على ملف إعادة الإعمار، مؤكدًا أهمية وجود ضمانات دولية بعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير ما تم إعماره.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيده على إصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات، داعًيا المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأوروبية، للضغط بشكل جدي على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس ترشحا وانتخابا ودعاية، بهدف إعادة الوهج الديمقراطي ولتكون بوابة لإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية.

وقال اشتية: "على العالم أجمع، خاصة أوروبا اتخاذ موقف حازم وجاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لوقف التوسع الاستيطاني وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والاستيلاء على الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم خاصة في القدس، وجعل إسرائيل تدفع ثمن احتلالها للأرض الفلسطينية".

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