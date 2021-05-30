الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

محافظ مطروح يستقبل مدير البريد الجديد ويؤكد دعمه لتلبية احتياجات الأهالي

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمكتبه، جورج بشير مدير منطقة بريد مطروح الجديد، مقدما له التهنئة لتوليه منصبه الجديد، مؤكدا دعم المحافظة لجهود منطقة البريد لتحقيق مزيد من الخدمات والإسراع في تلبية مطالب أهالي مطروح. 

وأكد مدير منطقة بريد مطروح، أنه سيتم العمل على التوسع في تغطية شبكة البريد لمزيد من المناطق بمدن وقرى المحافظة، وكذلك مزيد من التيسيرات الخاصة بالخدمات البريدية ومنها التعاون فب صرف منحة العمالة غير المنتظمة. 

وكان كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، في ابريل 2021، الدكتور إبراهيم عادل الشافعي مدير منطقة بريد مطروح وذلك عقب صدور قرار انتقاله للعمل بمحافظة جنوب سيناء متمنيًا له التوفيق في منصبة الجديد .

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر إلي الدكتور إبراهيم الشافعي على جهوده في ادارة منطقة بريد مطروح خلال الفترة الماضية  خاصة  الدور الذى قام به البريد فى صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة كورونا وغيرها من الجهود والتيسيرات لخدمة المواطنين  متمنيًا له بالتوفيق خلال الفترة القادمة.

ووجه الدكتور إبراهيم الشافعي مدير منطقة بريد مطروح السابق الشكر لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب على هذه اللفتة الكريمة متمنيًا له التوفيق في خدمة أهالي ومحافظة مطروح.

وكان أعلن اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، عن فتح ٤ منافذ بمراكز الشباب بنطاق  المحافظة  لصرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة بدءا من شهر مارس 2021 ، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة العامة لبريد مطروح.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بهدف منع الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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