اليابان تتيح تطعيم كورونا للفئات العمرية تحت 65 عامًا في وقت واحد

قال وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية الياباني نوريهيسا تامورا، اليوم الأحد، إن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيتاح لكل من تقل أعمارهم عن 65 عامًا، بالتزامن مع تطعيم أصحاب الحالات المرضية المزمنة من الفئة العمرية نفسها؛للمساعدة في تسريع وتيرة التطعيم في البلاد.

وكانت وزارة الصحة في اليابان قد أصدرت بالفعل تعليمات للبلديات بالبدء في إرسال استمارات التطعيم لجميع المؤهلين ممن هم تحت سن 65 عامًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل، أما الآن فحتى من لا يعانون من حالات مرضية مزمنة سيتمكنون من الحصول على اللقاح عند استلام الاستمارة الشهر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

ونقلت الوكالة اليابانية، عن وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، قوله- في أحد البرامج الإذاعية- إنه في حين أن من يعانون من حالات مرضية مزمنة سيعطون الأولوية بشكل عام، فإنه "إذا انتظرنا حتى يتم تطعيم جميعهم، فلا نعرف متى سيتم الانتهاء من ذلك".

وأطلقت اليابان برنامج التطعيم، في فبراير، للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، ثم توسع ليشمل أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق في أبريل، وكانت الحكومة تخطط لتطعيم من يعانون من حالات مرضية مزمنة، والذين يعملون في دور رعاية المسنين، وأخيراً عامة الناس بعد الانتهاء من تطعيم كبار السن بحلول 31 يوليو المقبل.

لكن الحكومة تتطلع الآن إلى تسريع عملية طرح اللقاحات في البلاد، والتي تخلفت عن البلدان الأخرى، إذ تلقى 6 بالمائة فقط من سكانها جرعة واحدة على الأقل، ومع استمرار إجهاد النظام الطبي، تم يوم الجمعة الماضي تمديد حالة الطوارئ لمواجهة (كوفيد-19) في طوكيو وأوساكا وسبع محافظات أخرى لمدة ثلاثة أسابيع حتى 20 يونيو، أي قبل ما يزيد قليلًا على شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة، بحسب (كيودو).

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 170 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 84ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و957 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 533 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.