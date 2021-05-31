الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لرفع كفاءة الباحثين..

«الصحة الحيوانية»: تنفيذ ورش عمل في 4 محافظات الأسبوع المقبل

الفريق البحثي
الفريق البحثي

يستعد معهد بحوث الصحة الحيوانية لتنفيذ مجموعة من ورش العمل تحت عنوان ديناميكية البحوث التطبيقية وخدمة المجتمع مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية للوقاية من فيروس كوفيد 19 فى 4 محافظات الأسبوع المقبل. 

قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن هذه المحافظات تضم القليوبية (معمل بنها) والشرقية (معمل الزقازيق) والغربية (معمل طنطا) والدقهلية (معمل المنصورة)، موضحا أنه سيتم التركيز على حل المشاكل الحقلية للمعنين بصحة الحيوان ووضع حلول عملية لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف «شاهين»، أن هذه الورش تهدف إلى خدمة المجتمع وبناء قدرات وتنمية مهارات ورفع كفاءة الباحثين فى المعهد وفروعه على مستوى الجمهورية للنهوض بالمنظومة البحثية ومردودها على المخرجات البحثية التطبيقية لخدمة المجتمع والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد القومى.

وأشار مدير صحة الحيوان إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ تلك الورش تباعاً فى جميع معامل المعهد بمحافظات مصر وأنه سيقوم بمتابعتها شخصياً لحل أى مشاكل قد تواجهها المعامل الفرعية فى هذا الخصوص.

وكلف «شاهين»، مركز التدريب والتعلم برئاسة الدكتور عصام كامل بالعمل على أن تكون تلك الورش تجهيز لمساعدة الباحثين على تنفيذ البحث التطبيقي والنشر الدولى لبناء قدرات الباحثين ورفع تصنيفهم الدولى والعالمي فى هذا المجال. 

ومن المقرر أن يحاضر فى هذه الورش نخبة من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال وتحت أشراف مباشر من وكلاء المعهد

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه المعاهد والمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية بالتركيز على تنفيذ البحوث التطبيقية ومردودها الاقتصادي وتحسين الأداء والإنتاجية للمنظومة البحثية والعمل على حل المشاكل الحقلية ودعم المربى الصغير.

وزير الزراعة يكلف بحوث الصحراء التركيز على البحوث التطبيقية ومردودها الاقتصادي

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