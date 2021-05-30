لتمرير أجندة طموحة.. بايدن يحاول جذب الجمهوريين إلى جانبه

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الرئيس الامريكي جو بايدن والديمقراطيون سيعملون مع الجمهوريين.

ويحاول بايدن تمرير أجندة طموحة كجزء من تعافي أمريكا من فيروس كورونا، وقد قال مرارًا وتكرارًا إنه يريد جذب الجمهوريين إلى جانبه.

ومع ذلك ، فقد حاول في الوقت نفسه رسم خط في الرمال يستحيل معه التوصل إلى حل وسط معهم.

وكانت هذه طريقة بايدن للتعامل مع كافة القضايا بالتفاوض مع الجمهوريين في كل من حزمة الإغاثة من فيروس كورونا وتطوير الطرق والجسور ومساعدة الأمريكيين في رعاية الأطفال.

مفاوضات بايدن والجمهوريين

ولم ينسحب بايدن وفريقه بعد من المحادثات مع الجمهوريين بشأن المقترحات التشريعية الرئيسية، لكنهم أيضًا حافظوا بنشاط على خيار العمل بمفردهم.

وبحسب الصحيفة، طرحت المجموعة الجمهورية المكلفة بالتفاوض على صفقة بنية تحتية مع إدارة بايدن أحدث عرض لها ، وهي خطة بقيمة 928 مليار دولار مع إنفاق جديد بنحو 257 مليار دولار.

عندما كشف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون النقاب عن أحدث مقترحاتهم، كان الانقسام بين الإنفاق الجديد على البنية التحتية للبيت الأبيض وإنفاق الجمهوريين حوالي 1.4 تريليون دولار وتبدوهذه الفجوة وكأنها القشة الأخيرة.

وقبل أقل من أسبوع من هذا الاقتراح الأخير ، غادرت السناتور شيلي مور كابيتو عن ولاية وست فرجينيا ، المفاوض الجمهوري الرئيسي ، اجتماعًا في البيت الأبيض وأصدرت بيانًا من فريقها قالت فيه: "تبدو المجموعات متباعدة بعد اجتماعين مع موظفي البيت الأبيض مما كانوا عليه بعد اجتماع واحد مع الرئيس بايدن ".

ولكن في اليوم الذي كشف فيه فريق كابيتو عن العرض الجديد ، كانت السناتور متفائلة، وتحدثت لفترة وجيزة مع بايدن في وقت لاحق يوم الخميس، ووصفت المكالمة بأنها "إيجابية للغاية".

ولكن إذا كان هناك أي اتفاق يوم الخميس فهو أن هذه المناقشات لن تستمر إلى ما لا نهاية.

وأضافت كابيتو: "لقد قال هذا باستمرار وأعتقد أنني أشعر بهذه الطريقة أيضًا - لا نريد أن نستمر في هذا الأمر إلى الأبد".

وأكد بايدن على الأمر ذاته في نفس اليوم، قائلا:"سنضطر إلى إغلاق هذا قريبًا".