«تويتر» تختبر قريبا رموز تعبيرية مشابهة لـ«فيسبوك»

تختبر منصة (تويتر)، عملاق التدوينات المصغرة، إضافة رموز تعبيرية مشابهة لتلك التي تستخدمها منصة (فيسبوك).

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن تويتر تبحث إضافة تقنية ردود الفعل المختلفة على التغريدات، والمقتبسة من منافستها (فيسبوك).

وعندما يتعلق الأمر بالحالات المزاجية، التي يريدها المستخدمون، تحتوي حزمة الرموز الجديدة على تعبيرات مشتركة مع (فيسبوك)، مثل رمزي الضحك والحزن، ولكن قد تتضمن ردود فعل (تويتر) أيضًا خيارًا يجعلك تفكر وتشجع، وتستغني عملاق التدوينات المصغرة عن رمز الغضب الموجود ضمن خيارات (فيسبوك).