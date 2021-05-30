الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تويتر» تختبر قريبا رموز تعبيرية مشابهة لـ«فيسبوك»

تويتر
تويتر

تختبر منصة (تويتر)، عملاق التدوينات المصغرة، إضافة رموز تعبيرية مشابهة لتلك التي تستخدمها منصة (فيسبوك).

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن تويتر تبحث إضافة تقنية ردود الفعل المختلفة على التغريدات، والمقتبسة من منافستها (فيسبوك).

وعندما يتعلق الأمر بالحالات المزاجية، التي يريدها المستخدمون، تحتوي حزمة الرموز الجديدة على تعبيرات مشتركة مع (فيسبوك)، مثل رمزي الضحك والحزن، ولكن قد تتضمن ردود فعل (تويتر) أيضًا خيارًا يجعلك تفكر وتشجع، وتستغني عملاق التدوينات المصغرة عن رمز الغضب الموجود ضمن خيارات (فيسبوك).

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«الدستور» داخل «عزل الفطر الأسود».. و«النجيلة»: لا إصابات

وزيرا النقل والرياضة يؤكدان جاهزية مصر لإقامة بطولة «Iron Man» الدولية

بدء اجتماع اللجنة العليا لأزمة كورونا لإعلان مواعيد غلق المحلات

أول صور لخروج بروجي عربة قطار الصعيد عن القضبان في بني سويف

رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو