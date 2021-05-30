سلطان عمان يهنئ بشار الأسد بإعادة انتخابه رئيسًا لسوريا

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وفقًا لما ذكررته وكالة الأنباء العمانية.

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، فوز الرئيس بشار الأسد، بفترة رئاسية رابعة، بعد حصوله على 13 مليونا و540 ألفا و860 من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة، بنسبة (95.1 %).

وتلا رئيس مجلس الشعب السوري - في مؤتمر صحفي من منبر مجلس الشعب في سوريا- إحصاء عن إجمالي المصوتين، الذين أدلوا بأصواتهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين ممن يحق لهم الاقتراع داخل أراضي سوريا وخارجها 18 مليونًا و107 آلاف و109 ناخبين، بينما بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 14 مليونًا و239 ألفًا و140 مقترعًا، وبنسبة قدرها 78.64 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم.

وقال الرئيس السوري بعد الإعلان عن فوزه في انتخابات الرئاسة: "فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية عبر قناة "الأمل بالعمل"، وجه الأسد الشكر لجميع السوريين "على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني".

من جهته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس بشار الأسد، بفوزه في انتخابات الرئاسة السورية، مؤكدًا أن بلاده تعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في مكافحة قوى الإرهاب والتطرف.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية".

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أكد، في برقيته، أن الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف، وفي دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع.