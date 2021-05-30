«أسد العالم».. صور الرئيس السيسي تملأ شوارع غزة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا من داخل الأراضي الفلسطينية، تحديدًا في شوارع قطاع غزة، للرئيس عبد الفتاح السسيسي، مكتوب عليها: «سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول».

وأعرب عدد من روّاد السوشيال ميديا عن بالغ سعادتهم وفخرهم الشديد بما قدّمته مصر من دعم ومساندة للقضية الفلسطينية، فكتبت علا من روّاد «فيسبوك»: «فخورة إنك رئيسي، فخورين بك يا قائد»، لترد ليلى متولى، من روّاد السوشيال ميديا: «تحيا مصر برئيسها السيسي».

وكتبت مروة راشد عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»: «تحيا مصر ويعيش السيسي أسد العالم.. بس يارب يطمر فيهم في الآخر»، ليرد معتز مبارك: «يا ريت الناس الأخرى تفهم إدارة مصر بتعمل إيه وليه ولا تاخذهم العزة بالإثم لتصدر المشهد وأن يكون لهم قول وفعل مماشى لرؤية مصر».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد دعمه للقيادة الفلسطينية، ووجه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن نقلها رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة "حماس"، وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى والجهات المعنية فى إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة، موجهًا الوفد المصرى لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطينى، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.