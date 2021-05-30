الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أسد العالم».. صور الرئيس السيسي تملأ شوارع غزة

لافتات بصور الرئيس
لافتات بصور الرئيس السيسي

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا من داخل الأراضي الفلسطينية، تحديدًا في شوارع قطاع غزة، للرئيس عبد الفتاح السسيسي، مكتوب عليها: «سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول».

وأعرب عدد من روّاد السوشيال ميديا عن بالغ سعادتهم وفخرهم الشديد بما قدّمته مصر من دعم ومساندة للقضية الفلسطينية، فكتبت علا من روّاد «فيسبوك»: «فخورة إنك رئيسي، فخورين بك يا قائد»، لترد ليلى متولى، من روّاد السوشيال ميديا: «تحيا مصر برئيسها السيسي».

وكتبت مروة راشد عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»: «تحيا مصر ويعيش السيسي أسد العالم.. بس يارب يطمر فيهم في الآخر»، ليرد معتز مبارك: «يا ريت الناس الأخرى تفهم إدارة مصر بتعمل إيه وليه ولا تاخذهم العزة بالإثم لتصدر المشهد وأن يكون لهم قول وفعل مماشى لرؤية مصر».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد دعمه للقيادة الفلسطينية، ووجه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن نقلها رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة "حماس"، وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى والجهات المعنية فى إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة، موجهًا  الوفد المصرى لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطينى، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

أهالى قطاع غزة فلسطين صور السيسي مصر

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«الدستور» داخل «عزل الفطر الأسود».. و«النجيلة»: لا إصابات

وزيرا النقل والرياضة يؤكدان جاهزية مصر لإقامة بطولة «Iron Man» الدولية

بدء اجتماع اللجنة العليا لأزمة كورونا لإعلان مواعيد غلق المحلات

أول صور لخروج بروجي عربة قطار الصعيد عن القضبان في بني سويف

رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو