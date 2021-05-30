الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«خطيبتك مجنونة».. فيديو جديد لفرح وعلي غزلان يثير السخرية

فرح شعبان وعلي غزلان
فرح شعبان وعلي غزلان

أثار اليوتيوبر على غزلان وخطيبته فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو نشره على خاصية الاستوري، وهو يعرض فيه رد فعل فرح على مشكلة سارت بينهما.

بدأت فرح في الفيديو تضحك بطريقة غريبة وتقول «مجنونة.. خطيبتك مجنونة»، ليقدم غزلان شرحا: «ياجماعة حصلت خناقة صغيرة بيني وبينها.. شوفوا عملت إيه.. كسرت إزاز العربية.. والمشكلة إن العربية مش بتاعتنا.. والأخرى تظل تضحك في الفيديو بطريقة غريبة وتردد مجنونة».

الفيديو أثار استياء كثيرين، فتلك الطريقة لا تضحك الأخرين على حد قولهم، ووصفوها بأنها مبتذلة للغاية.

 

علي غزلان فرح شعبان ملكة جمال مصر مهرجان أسوان العالمي للمرأة فيديو مشكلة

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