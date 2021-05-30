«الزراعة» تستعد لافتتاح مزرعة نخيل في الوادي الجديد

تفقد الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية والدكتور مصطفى عسوس الباحث الرئيسي لمشروع تحسين جودة التمور المصرية والدكتور يوسف دياب المشرف على فرع المعمل بالداخلة، العمل بمزرعة المعمل للنخيل في الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة.

كما تفقد مدير المعمل الفسائل المنزرعة ومتابعة النموات الخضرية للتوسعات في الزراعات القادمة والمباني البحثية حيث تهدف المزرعة إلى تطبيق أحدث الطرق العلمية والبحثية في زراعة النخيل وانشاء مركز تدريب النخالين والذي يهدف الي تطبيق أحدث التقنيات في الري والتسميد لترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر في السماد المضاف للنخلة الواحدة.

وقد أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، في وقت سابق، عن زراعة 17272 فدان لزراعتها بأشجار النخيل بمركزى الخارجة وباريس ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2 مليون شجرة نخيل.