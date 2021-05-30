الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: الخطوط الثلاثة تعمل بسرعتها الطبيعية.. وخفضها لتلافي الأعطال

المترو
المترو

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن قطارات المرفق تعمل بسرعتها العادية 80 كيلومترا في الساعة، على الخطوط الثلاثة.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه يتم خفض سرعة القطارات إلى 60 كم/ س خلال ارتفاع درجات الحرارة، لتلافي حدوث أي أعطال فنية خاصة فى المحطات السطحية.

 وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إلى أن الشركة تحافظ على اتخاذ كافة معايير السلامة والأمان للمواطنين.

المترو السرعه الخطوط الثلاثة ارتفاع ارتفاح درجات الحرارة

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