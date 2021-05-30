«المترو»: الخطوط الثلاثة تعمل بسرعتها الطبيعية.. وخفضها لتلافي الأعطال

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن قطارات المرفق تعمل بسرعتها العادية 80 كيلومترا في الساعة، على الخطوط الثلاثة.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه يتم خفض سرعة القطارات إلى 60 كم/ س خلال ارتفاع درجات الحرارة، لتلافي حدوث أي أعطال فنية خاصة فى المحطات السطحية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إلى أن الشركة تحافظ على اتخاذ كافة معايير السلامة والأمان للمواطنين.