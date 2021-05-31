الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما هى قيودك وعيوب شخصيتك؟ أسئلة تحدد هدفك في الحياة

الهدف في الحياة
الهدف في الحياة

يوفر السعي وراء الأهداف المنسجمة مع الذات الاستقلالية والكفاءة ونجاح العلاقات، هى أمور ضرورية للسعادة، أما غير ذلك والسعى وراء تحقيق أهداف غير ضرورية يعتبر مضيعة للوقت والمجهود، وهناك عدد من الاسئلة يمكن أن تحدد من خلالها هدفك في الحياة وخلال السطور التالية نوضح أسئلة توضح أهدافك.

  • لماذا أنا هنا؟

سؤالك لنفسك عن هدفك ووجودك في مكانك الحالي سواء في المنزل أو العمل أمر  ضرورى أن تجيب عليه، مع الإجابة عن نقاط القوة والضعف، بعيدًا عن إلقاء اللوم على الآخرين، أو اختلاق أعذار.

لا بد من تخصيص جزء من وقتك لتصف بالتفصيل نوع الشخصية التى تسعى إليها بعد ثلاث سنوات من الآن، فأنت بذلك تقدم لنفسك هدية رائعة وهي هدية الأمل في الوصول فيما بعد لشخصية تريدها بتصليح العيوب الخاصة بك واكتساب ما تريده.

  • ما القصة التى تروي تفاصيل حياتي؟

عدم وجود قصة تحدد شكل حياتك أمر ينتج عنه إحباط وعدم ارتياح، فأنت بحاجة إلى قصة تتحدث عن صفاتك وأسمى ما تتحلى به من خصال، مما يثير فيك الرغبة في تركيز اهتماماتك على ما تسعى له من طموحات وأهداف ويساعدك هذا على الاعتراف بالجوانب السيئة والجيدة في قصة حياتك إلى الآن

  • ما الأمور التى تشغل تفكيرك؟

توجيه السؤال لنفسك ما الذي يشغل تفكيري ما الذي يزعجني من العالم وما المشاكل التى تريد حلها، ما الذي يثير احباطي، تعطيك الإجابة على هذه التساؤلات لمحة عن الهدف الذي تسعى اليه 

كيف يمكنني أن أساعد الآخرين؟

اسعى لمساعدة شخص ما بطريقة بسيطة وأجعل عطاؤك يفوق المكاسب ودع الوقت الذي تمضيه في الإنصات يفوق الوقت الذي تمضيه في الحديث فالتحريك لمساعدة الآخرين تجني الأثر النفسي الحسن عليك فيما بعد وترتيب ما في داخلك

إلى مَن أحتاج ؟

الأشخاص الذين حولك بالطبع لهم دور في تكوين شخصيتك فأجعل كل من حولك ايجابين يسعون لتحقيق أهداف لديهم قدر من الطموح، حتى يشجعوك لعمل هذا، وسؤال أشخاص حولك تثق فيهم عن عيوبك أمر ايضًا مهم فهو يساعدك لاكتشافها ومحاولة التخلص منها، وايضًا التخلص من القيود في حياتك أمر مهم فأبحث عنها وضع خطة للتخلص منها.

السعي وراء الأهداف ا أمور ضرورية للسعادة أسئلة توضح أهدافك كيفية السعي وراء اهداف الحياة اسئلة تدرك من خلالعا

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