تأييد برلماني بـ«الشيوخ» لمشروع خطة التنمية المستدامة 2021-2022

أعلن الربان أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2021-2022، مطالبا وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تشكيل لجنة لدراسة ما يتعلق بالنقل المائي.

وقال الجندي، إن الخطة تضمنت القضايا المتعلقة بأبعاد الأمن القومي في شتي أشكالها، لكن يجب أهمية العمل على تطوير النقل النهرى لاسيما وكونه يخفف الضغط على الطرق الرئيسية والكبارى، فضلا عن الاهتمام بالأسطول الحكومى فى النقل البحري.

من جهته، أشار النائب مصطفى كامل، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إلى توصية اللجنة بشأن ضرورة تأسيس وزارة خاصة بالنقل البحري، مشيراً إلى امتلاك مصر ميناء محوري في قلب العالم شرق بورسعيد، والقادر على استيعاب جميع أنواع الحاويات، إلى جانب ميناء شرق آسيا في المنطقة.

وتسأل المستشار سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، عن الموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ الخطة المستدامه للدولة.

وأعلن ضيف الله موافقته على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، والمعروض على الجلسة العامة، موضحا أن هناك أعباء جائحة كورونا وغيرها ولا بد من النظر إلى هذا الموضوع باهتمام.

وتابع: “هناك ضرورة لتذليل العقبات أمام المستثمر المصري قبل الأجنبي، لأن ده اللي هيدي عرق للمواطن ورجل الشارع هيشعر بالتنمية”.



