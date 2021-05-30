الشرقية تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، التي من المقرر أن تنطلق بعد غد الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، وذلك باتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وناشد محافظ الشرقية أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية عدم التواجد بمحيط اللجان الامتحانية، والحد من أي تجمعات أمام المدارس، حرصاً على الصحة العامة وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة بمخاطبة مديري المديريات والهيئات الحكومية بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمقار العمل التابعة له وفقاً لجدول زمني محدد وذلك لتأمين بيئة العمل والحفاظ علي سلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمات.

وكانت حملة تطعيم العاملين بقطاع التعليم والمعلمين القائمين على امتحانات ‏الثانوية العامة والدبلومات الفنية، قد انطلقت وذلك بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية وذلك من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس للحد من انتشاره والسيطرة عليه وذلك تزامنا مع قرب انطلاق امتحانات الشهادات العامة لتوفير بيئة صحية للجميع، مشدداً على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.