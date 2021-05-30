غدًا.. قطع التيار الكهربائي عن قرية السلام بالأقصر لمدة 5 ساعات

أعلنت غرفة عمليات الوحدة المحلية مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرية السلام، غدًا الاثنين.



وأشارت في بيان، إلى أنه من المقرر انقطاع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها، لمدة ٥ ساعات، من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرًا؛ وذلك لأعمال الصيانة الرئيسية وستنقطع الكهرباء عن منطقة الشنابات والجبل بالكامل.

ومن جهة أخرى شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة تحت اشراف اللواء أشرف منير نائب مدير امن الاقصر وبقيادة اللواء اشرف الامير مساعد مدير الامن والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر بالتنسيق مع مسؤلى مدينة الأقصر بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، المدينة المنورة ، التلفزيون ، المحطة ، وموقف ارمنت ومناطق ابو الجود والكرنك.

وجاء ذلك أطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



واسفرت الحملة عن تحرير 168 محضر تضمنت 13محضر باعة جائلين ، 29محضر أشغالات، 6 محاضر نظافة عامة، 22 محضر تصالح لعدم ارتداء الكمامة، 3 محاضر لمقاهى ضبط بها عدد 36 شيشة، 32 محضر مضبوطات متنوعة ، 63 ازالات ادارية بالإضافة الى ضبط عدد 5 ميكروفون تسبب ازعاج.

جدير بالذكر أن خلال الفترة الماضية، أوضح العميد عبد الله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تم رصد مخالفة بناء بدون ترخيص، وأنها عبارة عن عمل سملات وقواعد خرسانية بدون ترخيص على مساحة ١٢٠م٢ بناحية شارع الشهيد عبد الرحمن بأرمنت الوابورات.

وقام مرتكب المخالفة بتنفيذها داخل حوائط منزل قديم حتى لا يتم رصدها، وتم رصد المخالفة وازالتها يدويا لتعذر دخول المعدات لوجود المخالفة داخل ممر ضيق،وتم قطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية والتحفظ عليه.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي الاشغالات وفنيين الورشة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.