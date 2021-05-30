‏إعلان القائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية الحقوق بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ‏ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، اليوم، عن القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الحقوق بالجامعة، وذلك وفقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين ضمت وفقًا للترتيب الأبجدي: الدكتور ‏أشرف عبد الرازق إبراهيم ويح، الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، والدكتور ‏جمال محمود محمد الكردي، أستاذ ورئيس مجلس قسم القانون الدولي الخاص.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمنى للترشيح تم تخصيص يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٠٢١/٦/١ لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة تعظيم الاستفادة من مجالات التحول الرقمى الحديثة فى الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى تفعيل وتطبيق الجامعة قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفى مقدمتها الالتزام بقبول من تنطبق عليهم الشروط من الطلاب الوافدين للقيد والتسجيل بالدراسات العليا، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية للكليات التى تسمح بقيد الطلاب مرة واحدة فقط خلال العام الدراسى لتكون مرتين بنفس العام مع بداية كل فصل دراسى.

وأضاف، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية التى تنص على ضرورة حضور الطلاب بنسبة 75% من المحاضرات داخل الحرم الجامعى كشرط أساسى لدخول الامتحان، وإمكانية تحقيق هذه النسبة من خلال التعليم عن بعد والمنصات الإلكترونية وفقًا لنظام التعليم الهجين.

جامعة طنطا ترأس جلسة علمية بمؤتمر "الاتحاد العربي للشباب والبيئة" بشرم الشيخ

وترأست جامعة طنطا مساء اليوم جلسة علمية حول التوعية بالمخلفات الالكترونية ودور شباب الجامعات في التخلص الآمن منها، وذلك ضمن مشاركتها فى فعاليات مؤتمر "الاتحاد العربي للشباب والبيئة" والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ٢٧ حتى ٣٠ مايو الجارى.

ترأس الجلسة أحمد خالد حجازي رئيس اتحاد الطلاب بجامعة طنطا. وقد تناولت محاضرتين للدكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية السابق بجامعة عين شمس ، عن المخلفات الإلكترونية ماهيتها واخطارها وكيفية الاستفادة منها ، بإلاضافة إلى مهارات التواصل الفعال من أجل نشر التوعية بالقضية بشكل فعال.

كما تناولت الجلسة حلقات نقاش بين مختلف شباب الجامعات المصرية والوفود العربية فيما يخص التوعية بقضية المخلفات الالكترونية واعادة تدويرها.

وأشاد الدكتور ممدوح رشوان ، أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة بجامعة طنطا ممثلة فى رئيسها الدكتور محمود ذكى ، ونائبه الدكتور الرفاعى مبارك لادارتها المتميزة للجلسة التي نالت استحسان المشاركين في المؤتمر