مرفق الكهرباء: 29 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم

أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم الأحد 29000 ميجاوات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم الأحد 29000 ميجاوات، فيما كان أقصي حمل أمس السبت 28500 ميجاوات.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الفارق في الطاقة الكهربائية بين المتوقع والمتاح مساء اليوم الأحد 19500 ميجاوات، فيما كان أدني حمل أمس الجمعة 20700 ميجاوات.

ولفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الفارق بين المتوقع والمتاح وأقصي حمل اليوم السبت يصل إلى نحو 2000 ميجاوات دون تخفيف أي أحمال.

وذكر أن خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد يعد من أحد مهام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح أن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

وأكد أن قطاع الكهرباء يتحمل مبالغ طائلة سنويًا لتغطية أحمال الذروة، والتي تستغرق فقط عددًا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك من الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.