الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم الأحد 29000 ميجاوات

مرفق الكهرباء: 29 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم

مرفق الكهرباء
مرفق الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم الأحد 29000 ميجاوات، فيما كان أقصي حمل أمس السبت 28500 ميجاوات.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الفارق في الطاقة الكهربائية بين المتوقع والمتاح مساء اليوم الأحد 19500 ميجاوات، فيما كان أدني حمل أمس الجمعة 20700 ميجاوات.

ولفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الفارق بين المتوقع والمتاح وأقصي حمل اليوم السبت يصل إلى نحو 2000 ميجاوات دون تخفيف أي أحمال.

وذكر أن خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد يعد من أحد مهام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح أن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

وأكد أن قطاع الكهرباء يتحمل مبالغ طائلة سنويًا لتغطية أحمال الذروة، والتي تستغرق فقط عددًا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك من الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

مرفق الكهرباء أقصي حمل اليوم الأحد 29000 ميجاوات الشبكة

الأكثر قراءة

وزيرا النقل والرياضة يؤكدان جاهزية مصر لإقامة بطولة «Iron Man» الدولية

حيثيات إلغاء إيقاف مرتضى منصور.. هل يلغي الحكم الجديد قرار وزير الرياضة؟ (خاص)

انخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس

إلغاء قرار «اللجنة الأولمبية» بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

حب وتقدير.. لافتات تحمل صور الرئيس السيسي في قطاع غزة

«الهجرة»: إجراءات جديدة للراغبين فى السفر للسعودية عبر البحرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو