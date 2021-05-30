تطعيم 60 سيدة بقرية محلة اللبن بلقاح كورونا

صرحت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمراة بالغربية بأنه في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي في خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، تم اليوم الأحد، تطعيم 60 سيدة بقرية محلة اللبن مركز بسيون، حيث قامت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة بإعطاء اللقاح لعدد (60) من سيدات القرية.

وأكدت "مرعي" أن ذلك يأتي في إطار قيام المجلس القومي للمرأة بإطلاق مبادرة توعوية كبرى تستهدف توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وذلك من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فروع المجلس تطعيم كورونا.

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص، وجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتاً إلى تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة، وهي مركز كبد المحلة، ومركز طبي سعيد، ومكتب صحة بسيون، ومستشفى قطور المركزي، وإدارة سمنود، ومكتب صحة كفر الزيات، ومستشفى رمد زفتى.

وقالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية، إنه منذ تخصيص المراكز لتلقي اللقاح وإعطاء الجرعة الأولى منه تم تطعيم العشرات من الحالات ، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن القوافل التى تنظمها المديريه تقوم بعلاج المرضى فى كافة التخصصات القافلة ، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والدفع بـ10 عيادات متنقلة باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة واسنان وتحاليل وأشعة ورمد وأنف وأذن وتثقيف صحي، كما تتوافر صيدلية تصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وعلاج إلى المستشفيات التابعه لوزارة الصحة.