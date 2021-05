قلق ملكي من انتقادات هاري لعائلته وكشف أسرارها في وسائل الإعلام

قال صديق مقرب من العائلة المالكة إن الأمير ويليام شعر بخيبة أمل و'قلق للغاية 'بشأن انتقادات شقيقه الامير هاري لعائلته يوم الجمعة والذي أصبح أقل حدة من الظهور السابق.

ويخشى الأمير وليام أن "تفجير الحقيقة" من قبل أخيه سوف يذهب أبعد من اللازم ويزيد من تدمير علاقته مع العائلة المالكة.

وقال أحد الأصدقاء لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأمير ويليام شعر بخيبة أمل و "قلق كبير" بعد تصريحات الأمير هاري الأخيرة حول نقص الدعم الملحوظ لزوجته ميجان عندما كانت تعاني من الضغوط النفسية.

انتقادات هاري

وكان انتقاد هاري لعائلته خلال حلقة مدتها 95 دقيقة من برنامجه التلفزيوني The Me You Can't See with Oprah Winfrey يوم الجمعة أقل حدة مما كان عليه في الظهور السابق للترويج للبرنامج - أو خلال المقابلة المثيرة للجدل التي قدمها هو وميجان إلى مضيف برنامج الدردشة الأمريكي في مارس.

ويخشى الأمير ويليام من زيادة حدة انتقادات شقيقه هاري للعائلة وكشف المزيد من أسراره معهم ما يفاقم من ازمته مع جدته الملكة اليزابيث الثانية ووالده الأمير تشارلز وباقي العائلة.

وتخلى هاري عن لقبه وكافة واجباته الملكية ورحل مع زوجته ميجان أمريكية الجنسية للعيش خارج أسوار قصر باكنجهام الملكي، ليظل الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كامبريدج بمفردهم مع الملكة والامير تشارلز في القصر الملكي ولم تتحسن العلاقات بعد وفاة جده الأمير فيليب عن عمر يناهز ٩٩ عاما.

وتعود خلافات هاري مع عائلته قبل زواجه بسبب سلوكه الذي لا يتماشى مع كونه اميرا ويخالف الأعراف الملكية المتعارف عليها في القصر البريطاني منذ مئات السنين وكان دائما محل مقارنة مع شقيقه ويليام الملتزم بالسلوكيات الملكية وأعرافها ولا يخالفها كما كان يفعل شقيقه.